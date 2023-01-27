В Украине оцифровали данные об ответственных за введение медицинских изделий в обращение

В Украине запускают электронный реестр, в котором фиксируют все данные о лицах, отвечающих за введение в обращение медицинских изделий на разных этапах этого процесса. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Реестр также содержит информацию об ответственных за имплантируемые медицинские изделия и те, что используются для диагностики in vitro.

"Цифровое решение создает информационное пространство для обмена данными и взаимодействия между всеми участниками процесса, отвечающими за введение медицинских изделий в обращение - от подачи уведомления на регистрацию, осуществление рыночного надзора и т.д.", - пояснили в Минздраве.

Реестр будет содержать информацию о лице, ответственном за введение изделий в обращение, и о имплантирующих медицинских изделиях, а именно:

сведения о лице, ответственном за ввод изделий в обращение (идентификатор);

изделия и их названия, а также информация о типе, виде, марке, модели, коде по каталогу;

описание изделий (характеристика и предназначение);

право на соответствие и, при наличии, сертификат соответствия;

код и название изделий в соответствии с Национальным классификатором.

Данные будут вносить из сообщения производителя. Доступ к реестру лиц предоставляется только через официальный веб-сайт Гослекслужбы в разделе "Рыночный надзор".

Чтобы зарегистрироваться в системе и вести учет , нужно зарегистрироваться в электронном кабинете реестра – для авторизации требуется квалифицированная электронная подпись. После подтверждения достоверности данных ключа пользователю откроется доступ к кабинету реестра с перечнем услуг, который можно получить.

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