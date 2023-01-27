В Україні оцифрували дані про відповідальних за введення медичних виробів в обіг

В Україні запускають електронний реєстр, в якому фіксують всі дані про осіб, що відповідають за введення в обіг медичних виробів на різних етапах цього процесу. Про це 27 січня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Реєстр також містить інформацію про відповідальних за медичні вироби, які імплантують, та використовуються для діагностики in vitro.

"Цифрове рішення створює інформаційний простір для обміну даними та взаємодії між усіма учасниками процесу, що відповідають за введення медичних виробів в обіг – від подачі повідомлення на реєстрацію, здійснення ринкового нагляду тощо", — пояснили в МОЗ.

Реєстр міститиме інформацію про особу, відповідальну за введення виробів в обіг, та про медичні вироби, які імплантують, а саме:

відомості про особу, відповідальну за введення виробів в обіг (ідентифікатор);

вироби та їх назви, а також інформація щодо типу, виду, марки, моделі, коду за каталогом;

опис виробів (характеристика та призначення);

декларація про відповідність та, в разі наявності, сертифікат відповідності;

код та назва виробів, відповідно до Національного класифікатора.

Дані вноситимуть на підставі повідомлення виробника. Доступ до реєстру осіб надається лише через офіційний вебсайт Держлікслужби, у розділі "Ринковий нагляд".

Щоб зареєструватися в системі і вести облік , потрібно зареєструватись в електронному кабінеті реєстру – для авторизації потрібен кваліфікований електронний підпис. Після підтвердження достовірності даних ключа користувачу відкриється доступ до електронного кабінету реєстру з переліком послуг, які можна отримати.

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