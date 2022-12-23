Україна позбавляться ліків, пов’язаних з Росією, але без шкоди для пацієнтів – ЗМІ

В Україні діє законодавча можливість обмежувати постачання ліків, виробництво яких пов’язане з РФ та Білоруссю. Водночас рішення про заборону кожного лікарського засобу має враховувати інтереси пацієнтів.

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Про це пише Уніан в аналітичній публікації «Україна позбавляється ліків із Росії та Білорусі: Чи відчують це пацієнти?».

Відповідні зміни до закону «Про лікарські засоби» були ухвалені у травні, а перше рішення про заборону конкретних ліків прийняті у жовтні.

Як зазначається, заборонити можна виключно ті ліки, що мають два та більше аналоги. Перше рішення щодо припинення дії реєстраційних посвідчень на ліки стосувалося 35 препаратів угорської компанії «Гедеон Ріхтер», яка має завод у Московській області. З аналізу всього переліку цих тимчасово заборонених в Україні ліків, видно, що середня кількість аналогів для них на українському ринку – 10.

Наприклад, таблетки Мертеніл мають 34 аналоги, таблетки Синглон – 17 аналогів, капсули Тебантин – 7 аналогів, суспензія Ніфуроксазид-Ріхтер – 4 аналоги. Повний перелік заборонених ліків від Ріхтер, а також назви їхніх аналогів можна переглянути тут.

Оновлений український закон також визначає, що не можуть бути заборонені в Україні такі категорії лікарських засобів: біологічні та імунобіологічні; оригінальні (інноваційні); для лікування рідкісних (орфанних) захворювань; лікарські засоби, форма випуску та дозування яких не мають в Україні генеричних замінників; основні ліки для ВІЛ/СНІД; ліки, щодо яких було укладено до 24 лютого 2022 року чинний договір щодо їх закупівлі за бюджетні кошти.

Відповідно до дослідження Proxima research, які були представлені ще влітку, загалом іноземні фармкомпанії можуть втратити в Україні близько 6% ринку в грошовому вимірі.

«Чи виграють від цього українські гравці фармацевтичного ринку? Мінімально, адже обсяги проблем, з якими зіткнулась галузь під час війни, не можуть бути компенсовані просто вилученням декількох препаратів із безліччю замінників», - йдеться у публікації.

Видання також зазначає, що однією з іноземних компаній, яка може потрапити під заборону в Україні, є словенська КРКА. Вона не пішла з російського ринку, а за 2021 рік сплатила до бюджету РФ 35 млн доларів. Якщо перевести на вартість зброї, якою вбивають українців, то це: 35 тис. снарядів для 122-мм гармати або 490 ракет «Смерч».