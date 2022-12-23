Украина избавится от лекарств, связанных с Россией, но без вреда для пациентов – СМИ

В Украине действует законодательная возможность ограничивать поставки лекарств, производство которых связано с РФ и Беларусью. В то же время, решение о запрете каждого лекарственного средства должно учитывать интересы пациентов.

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Об этом пишет Униан в аналитической публикации «Украина лишается лекарства из России и Беларуси: Почувствуют ли это пациенты?».

Соответствующие изменения в закон «О лекарственных средствах» были приняты в мае, а первое решение о запрете конкретного лекарства принято в октябре.

Как отмечается, запретить можно исключительно то лекарство, которое имеет два и более аналога. Первое решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства коснулось 35 препаратов венгерской компании «Гедеон Рихтер», которая имеет завод в Московской области. Из анализа всего перечня этих временно запрещенных в Украине лекарств видно, что среднее количество аналогов для них на украинском рынке – 10.

К примеру, таблетки Мертенил имеют 34 аналога, таблетки Синглон – 17 аналогов, капсулы Тебантин – 7 аналогов, суспензия Нифуроксазид-Рихтер – 4 аналога. Полный список запрещенных лекарств от Рихтер, а также названия их аналогов можно просмотреть здесь.

Обновленный украинский закон также определяет, что в Украине не могут быть запрещены следующие категории лекарственных средств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых не имеют в Украине генерических заменителей; основные лекарства для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор по их закупке за бюджетные средства.

Согласно исследованию Proxima research, представленным еще летом, в целом иностранные фармкомпании могут потерять в Украине около 6% рынка в денежном измерении.

«Выиграют ли от этого украинские игроки фармацевтического рынка? Минимально, ведь объемы проблем, с которыми столкнулась отрасль во время войны, не могут быть компенсированы просто изъятием нескольких препаратов с множеством заменителей», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что одной из иностранных компаний, которая может попасть под запрет в Украине, является словенская КРКА. Она не ушла с российского рынка, а за 2021 год уплатила в бюджет РФ 35 млн долларов. Если перевести на стоимость оружия, которым убивают украинцев, то это: 35 тыс. снарядов для 122-мм пушки или 490 ракет «Смерч».