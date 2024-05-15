Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
МІСЦЯ СИЛИ: найкращі роботодавці України 2024 року

МІСЦЯ СИЛИ: найкращі роботодавці України 2024 року

Партнери та організатори

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал delo.ua проводить щорічний Рейтинг найкращих роботодавців.

Учасниками Рейтингу стали визнані галузеві лідери. Ці компанії не просто опікуються робочими місцями, а створюють справжні місця сили.

Заявити про свої здобутки компанії зможуть в спеціальних анкетах, які розглянуть редколегія та експертне журі.

Фіналістами стануть ті, хто отримав найбільшу кількість балів від експертного журі та від редколегії. Третину від загального балу становитимуть голоси читачів порталу delo.ua, які зможуть проголосувати онлайн.

Окремі компанії за рішенням редколегії стануть переможцями в спеціальних номінаціях. Критеріями для оцінки HR-проєктів в спецномінаціях стануть їхнє охоплення, інноваційність, а також вплив на добробут, безпеку та розвиток персоналу.

Переможці Рейтингу будуть нагороджені на щорічному HR Wisdom Summit, який відбудеться 17 липня цього року.

Кейси від фіналістів рейтингу будуть опубліковані на сайті delo.ua та на сторінках липневого номера журналу.

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації

Запропонувати нового учасника
Склад експертного журі
  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting

  • Анна Кузенкова
    Анна Кузенкова

    керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine

  • Андрій Кривокоритов
    Андрій Кривокоритов

    СЕО Brain Source International

  • Максим Біроваш
    Максим Біроваш

    Головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»»

  • Анна Дерев’янко
    Анна Дерев’янко

    виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

  • Володимир Коломоєць
    Володимир Коломоєць

    директор Pedersen&Partners Ukraine, Georgia

  • Олексій Долгіх
    Олексій Долгіх

    керівний партнер Boyden Ukraine

  • Заріна Дем'яненко
    Заріна Дем'яненко

    керівниця напрямів «Управління людським капіталом», «Туризм», «Медіа та комунікації» Американської торговельної палати

Номінант
1
ДСВ Логістика
ДСВ Логістика
  • 240
  • Логістика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 4
2
МХП
МХП
  • 28000
  • АПК, ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 6
3
Укрнафта
Укрнафта
  • близько 30000
  • Нафтовидобування
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 5
4
Fozzy Group
Fozzy Group
  • понад 50000
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 4
5
Сільпо
Сільпо
  • 26000
  • ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 4
6
Delta Medical
Delta Medical
  • 860
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
7
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
  • близько 5000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 3
9
ОККО
ОККО
  • близько 10000
  • паливний ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 3
10
McDonald’s в Україні
McDonald’s в Україні
  • 10000
  • громадське харчування
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 5
11
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
  • понад 6000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
12
АрселорМіттал Кривий Ріг
АрселорМіттал Кривий Ріг
  • 19500+
  • металургія
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
13
Київстар
Київстар
  • близько 3900
  • телеком
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
14
Укргазбанк
Укргазбанк
  • 3500
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
15
Нова пошта
Нова пошта
  • 32000
  • поштові послуги
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 2
16
Астарта-Київ
Астарта-Київ
  • 7000
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
17
KNESS
KNESS
  • 1000
  • альтернативна енергетика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
18
Група ДТЕК
Група ДТЕК
  • 50000
  • енергетика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 2
19
AB InBev Efes Україна
AB InBev Efes Україна
  • 1300
  • виробництво пива
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
20
ПУМБ
ПУМБ
  • 8500
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
21
АТБ-маркет
АТБ-маркет
  • Понад 68 000
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
22
Acino
Acino
  • 865
  • Фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
23
Imperial Tobacco в Україні
Imperial Tobacco в Україні
  • 644
  • виробництво тютюнових виробів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
24
«Дарниця»
«Дарниця»
  • 1200
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
25
Uklon
Uklon
  • н/д
  • Транспорт, логістика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
26
Boosta
Boosta
  • більше 600
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
27
МЕТРО Кеш енд Керрі Україна
МЕТРО Кеш енд Керрі Україна
  • Близько 3 000
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
28
Comfy
Comfy
  • 4000
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
29
Банк «Південний»
Банк «Південний»
  • н/д
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
30
Eldorado.ua
Eldorado.ua
  • близько 5000
  • ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
31
Корпорація «Біосфера»
Корпорація «Біосфера»
  • 1700
  • FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
32
Shell
Shell
  • близько 1 500
  • паливний ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
33
WOG
WOG
  • н/д
  • паливний ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
34
Група Метінвест
Група Метінвест
  • 84000
  • металургія
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
35
Група компаній «Епіцентр»
Група компаній «Епіцентр»
  • Близько 38000
  • ритейл, FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
36
Філіп Морріс в Україні
Філіп Морріс в Україні
  • близько 1300
  • виробництво та продаж тютюнових виробів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
37
Nestlé
Nestlé
  • 5800
  • виробництво продуктів харчування та напоїв
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
38
Укртелеком
Укртелеком
  • 8500
  • телекомунікації
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
39
Eleks
Eleks
  • більше 2100
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
40
Датагруп
Датагруп
  • IT, телеком
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
41
Лантманнен Акса
Лантманнен Акса
  • 209
  • FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
42
Ardis Group
Ardis Group
  • понад 200
  • імпорт та виробництво молочної продукції
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
43
Приватбанк
Приватбанк
  • Більше 50000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
44
Укртатнафта
Укртатнафта
  • близько 4000
  • переробка нафти
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
45
«Фармак»
«Фармак»
  • 2941
  • Фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
46
Kernel
Kernel
  • 11000
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
47
Meest China
Meest China
  • 160
  • логістика, перевезення
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
48
РГК
РГК
  • н/д
  • Газорозподіл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
49
Контінентал Фармерз Груп
Контінентал Фармерз Груп
  • близько 2400
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
50
TECHIIA Holding
TECHIIA Holding
  • 700+
  • ІТ, кіберспорт, легка промисловість, автомотів, будівельні технології, мала авіація
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
51
Kormotech
Kormotech
  • 1300
  • харчова індустрія/харчування для домашніх тварин
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
52
Оліс
Оліс
  • н/д
  • харчова промисловість
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
53
Ciklum
Ciklum
  • понад 1500
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
54
Прогрестех-Україна
Прогрестех-Україна
  • понад 1100
  • авіабудування
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
55
Sigma Software
Sigma Software
  • 2000+
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
56
Ferrexpo
Ferrexpo
  • близько 100000
  • видобуток корисних копалин
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
57
Кондитерська корпорація «РОШЕН»
Кондитерська корпорація «РОШЕН»
  • близько 8500
  • харчова промисловість
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
58
Vodafone Ukraine
Vodafone Ukraine
  • 2700+
  • Телеком
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
59
Розетка. уа
Розетка. уа
  • більше 5000
  • онлайн-ритейл, FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
60
Лінія магазинів EVA
Лінія магазинів EVA
  • близько 13000
  • ритейл, FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
61
Intellias
Intellias
  • 3000+
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
62
Amic Energy
Amic Energy
  • н/д
  • паливний ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
63
Avenga
Avenga
  • 1317 в Україні
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
64
Кока-Кола Беверіджиз Україна
Кока-Кола Беверіджиз Україна
  • 1500
  • FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
65
Portmone.com
Portmone.com
  • 114
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
66
Ощадбанк
Ощадбанк
  • близько 29000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
67
Молочна компанія Галичина
Молочна компанія Галичина
  • н/д
  • харчова промисловість
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
68
Юрія-фарм
Юрія-фарм
  • н/д
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
69
Самсунг Електронікс Україна Компані
Самсунг Електронікс Україна Компані
  • близько 1400
  • IT, ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
70
АНЦ
АНЦ
  • н/д
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
71
ЕPАМ Україна
ЕPАМ Україна
  • 12600
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
72
lifecell
lifecell
  • н/д
  • телеком
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
73
Carlsberg Ukraine
Carlsberg Ukraine
  • 1300
  • виробництво напоїв
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
74
Unilever Україна
Unilever Україна
  • Більше 100
  • FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
75
Діла
Діла
  • н/д
  • медицина
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
76
Подорожник
Подорожник
  • н/д
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
77
Sense Bank
Sense Bank
  • 5000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
78
Bayer
Bayer
  • близько 700
  • фармацевтика, АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
79
Добробут
Добробут
  • н/д
  • медицина
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
80
Аптека Доброго Дня
Аптека Доброго Дня
  • н/д
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
81
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
  • 2000
  • банківський ринок
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
82
airSlate
airSlate
  • 900+
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
83
Watsons
Watsons
  • н/д
  • дистрибуція, ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
84
SoftServe
SoftServe
  • 13 000
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
85
Nemiroff
Nemiroff
  • н/д
  • виробництво алкоголю
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
86
Водний світ
Водний світ
  • н/д
  • харчопром
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
87
Фокстрот
Фокстрот
  • більше 3000
  • ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
88
Данон в Україні
Данон в Україні
  • 1000
  • виробництво харчових продуктів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
89
Антошка
Антошка
  • близько 1200
  • ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
90
Syngenta
Syngenta
  • 300
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
91
Socar
Socar
  • 1800
  • паливний ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
92
Бритіш Американ Тобакко Україна
Бритіш Американ Тобакко Україна
  • близько 500
  • виробництво тютюнових продуктів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
93
JTI в Україні
JTI в Україні
  • около 10000
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
94
ОТП Банк
ОТП Банк
  • н/д
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
95
KLO
KLO
  • н/д
  • Паливний рітейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
96
Нива Переяславщини
Нива Переяславщини
  • 1700
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
97
Автомагістраль-Південь
Автомагістраль-Південь
  • 6500
  • дорожнє будівництво
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
98
Укрексі́мбанк
Укрексі́мбанк
  • н/д
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
99
Biopharma
Biopharma
  • н/д
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
100
БаДМ
БаДМ
  • 2800+
  • дистрибуція та фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
101
Артеріум
Артеріум
  • 2370
  • Фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
102
TEDIS Ukraine
TEDIS Ukraine
  • 2300
  • логістика та дистрибуція
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
103
Інтерхім
Інтерхім
  • Понад 900
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
104
ARX
ARX
  • н/д
  • страхування
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
105
Mars
Mars
  • близько 200
  • харчова промисловість, оптова торгівля
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
106
Luxoft
Luxoft
  • близько 4000
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
107
Snack Production
Snack Production
  • н/д
  • Харчова промисловість
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
108
CSD LAB
CSD LAB
  • н/д
  • лабораторні дослідження
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
109
Євроенерготрейд
Євроенерготрейд
  • н/д
  • Постачання газу, електрики та зерна
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
110
Uni-Laman Group
Uni-Laman Group
  • 518
  • вантажні перевезення
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
111
ІТ-Інтегратор
ІТ-Інтегратор
  • 300+
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
112
Kiddisvit
Kiddisvit
  • ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
113
Modern Expo
Modern Expo
  • 2500
  • Modern Expo
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
114
Оптіма-фарм
Оптіма-фарм
  • н/д
  • дистрибуція фармацевтики
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
115
Адм Юкрейн
Адм Юкрейн
  • н/д
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
116
Фрезеніус Медикал
Фрезеніус Медикал
  • н/д
  • медицина
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
117
Сузірʼя Дістрібушн
Сузірʼя Дістрібушн
  • н/д
  • харчування для котів та собак
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
118
Innovecs
Innovecs
  • н/д
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
119
Серв’є Україна
Серв’є Україна
  • н/д
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
120
Хім-трейд
Хім-трейд
  • н/д
  • постачальник природного газу
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
121
Юнайтед енерджі
Юнайтед енерджі
  • н/д
  • торгівля електроенергією
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
122
ЙЕ Енергія
ЙЕ Енергія
  • н/д
  • постачання газу та електроенергії
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
123
Сантрейд
дочірня компанія Bunge
Сантрейд
  • близько 600
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
124
Slots City
Slots City
  • н/д
  • Гральний бізнес
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
125
Genesis
Genesis
  • близько 3000
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
126
АТ Райффайзен Банк
АТ Райффайзен Банк
  • 5323
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
127
Roosh
Roosh
  • 111
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
128
N-iX
N-iX
  • 2000
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
130
YASNO
YASNO
  • енергетика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
131
ЦУМ
ЦУМ
  • 350
  • ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
132
Баядера Груп
Баядера Груп
  • 3500
  • виробництво алкоголю
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
133
Cemark
Cemark
  • 800
  • виробництво будівельних матеріалів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
134
Starlight Media
Starlight Media
  • 2000
  • виробництво та дистриб'юція відеоконтенту
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
135
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
  • 5000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 2
137
Grammarly
Grammarly
  • близько 1000 (у глобальному вимірі)
  • IT, штучний інтелект
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
137
Roshen
Roshen
  • близько 5000
  • Харчопром
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
138
Люстдорф
Люстдорф
  • близько 1700
  • Харчова промисловість, виробництво молочних продуктів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
140
Монделіс Україна
Монделіс Україна
  • близько 1200
  • Харчова промисловість
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
141
ГК Глобино
ГК Глобино
  • близько 3500
  • Харчова промисловість
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
142
Лакталіс Україна
Лакталіс Україна
  • близько 1000 (в Україні)
  • виробництво молочної продукції
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
143
IDS Borjomi Ukraine
IDS Borjomi Ukraine
  • більше 500 співробітників
  • виробництво напоїв
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
144
New Products Group
New Products Group
New Products Group
  • 1500
  • харчова промисловість, виробництво напоїв
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
145
Оболонь
Оболонь
  • близько 7000
  • виробництво напоїв
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1