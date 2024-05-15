МІСЦЯ СИЛИ: найкращі роботодавці України 2024 року

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал delo.ua проводить щорічний Рейтинг найкращих роботодавців.

Учасниками Рейтингу стали визнані галузеві лідери. Ці компанії не просто опікуються робочими місцями, а створюють справжні місця сили.

Заявити про свої здобутки компанії зможуть в спеціальних анкетах, які розглянуть редколегія та експертне журі.

Фіналістами стануть ті, хто отримав найбільшу кількість балів від експертного журі та від редколегії. Третину від загального балу становитимуть голоси читачів порталу delo.ua, які зможуть проголосувати онлайн.

Окремі компанії за рішенням редколегії стануть переможцями в спеціальних номінаціях. Критеріями для оцінки HR-проєктів в спецномінаціях стануть їхнє охоплення, інноваційність, а також вплив на добробут, безпеку та розвиток персоналу.

Переможці Рейтингу будуть нагороджені на щорічному HR Wisdom Summit, який відбудеться 17 липня цього року.

Кейси від фіналістів рейтингу будуть опубліковані на сайті delo.ua та на сторінках липневого номера журналу.

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації