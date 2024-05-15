Места силы: лучшие работодатели Украины 2024 года
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Український рейтинговий журнал
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Ekonomika+
Бізнес медіа-бюро
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Діловий портал
Почему этот рейтинг важен?
С начала полномасштабной войны Украину покинули около 8 миллионов человек. Некоторые из них, в основном ценные специалисты, никогда не вернутся. Впервые в истории независимой Украины украинский бизнес столкнулся с такой масштабной трудовой миграцией. Сэкономить можно только самостоятельно – вернуть тех, кто сможет – из окопов и из-за границы. Обучать тех, у кого есть потенциал стать новой корпоративной элитой. Внедряйте передовые инновации и верьте в победу.
О ком мы расскажем?
В этом спецпроекте мы расскажем вам о лучших работодателях Украины. Редакционная коллегия журнала «ТОП-100. Рейтинги лучших» и специальное экспертное жюри выберет 50 компаний, которые являются ответственными работодателями и, несмотря на войну, инвестируют в людей, в их главный актив.
Каковы критерии?
Будет учтен целый перечень условий, которым должны соответствовать эти компании. В частности, они коснутся ресоциализации ветеранов, политики оплаты труда и окладов, инвестиций в корпоративное образование, повышения благосостояния персонала и инноваций, используемых компаниями при реализации своей кадровой политики.
Когда будут результаты?
Результаты рейтинга и список финалистов будут опубликованы на сайте delo.ua и страницах ежеквартального журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в июле-августе 2023 года.
Кто составит основу списка?
Основу лохг-листа составят крупнейшие компании страны и признанные лидеры отрасли. В финал рейтинга — шорт-лист — войдут те, кто получит наибольшее количество баллов от экспертного жюри. Также редакция будет учитывать степень узнаваемости бренда работодателя при проведении онлайн-голосования.
Некоторые компании получат специальные номинации от редакции журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».
Специальные номинации
1. Лучший опыт переезда: Номинация будет предоставлена компаниям, которые эффективно переместили свой бизнес на региональном уровне с начала войны и смогли возобновить производство на новом месте.
1. Лучшие корпоративные образовательные программы: Номинации будут предоставлены компаниям, которые активно внедряют корпоративные образовательные технологии и таким образом формируют внутренний резерв менеджеров и ключевых сотрудников.
1. Лучшие программы психического здоровья: Номинация будет вручена компаниям, которые помогают своим сотрудникам пережить все ужасы военного времени и избежать психологических проблем.
1. Лучшие программы ресоциализации ветеранов: Номинация будет дана компаниям, которые помогают своим сотрудникам, оказавшимся на войне, вернуться к мирной жизни и продолжить работу.
1. Вакансии и зарплаты: Номинация будет предоставлена компаниям, которые, несмотря на войну, смогли сохранить или расширить количество сотрудников, зарплат и премий.
1. HR Best Practice in Automation: Номинация будет предоставлена компаниям, успешно внедряющим инновационные технологии управления персоналом.
Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации
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Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting
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Анна Кузенкова
керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine
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Андрій Кривокоритов
СЕО Brain Source International
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Максим Біроваш
Головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»»
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Анна Дерев’янко
виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації
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Володимир Коломоєць
директор Pedersen&Partners Ukraine, Georgia
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Олексій Долгіх
керівний партнер Boyden Ukraine
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Заріна Дем'яненко
керівниця напрямів «Управління людським капіталом», «Туризм», «Медіа та комунікації» Американської торговельної палати