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Места силы: лучшие работодатели Украины 2024 года

Места силы: лучшие работодатели Украины 2024 года

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Почему этот рейтинг важен?

С начала полномасштабной войны Украину покинули около 8 миллионов человек. Некоторые из них, в основном ценные специалисты, никогда не вернутся. Впервые в истории независимой Украины украинский бизнес столкнулся с такой масштабной трудовой миграцией. Сэкономить можно только самостоятельно – вернуть тех, кто сможет – из окопов и из-за границы. Обучать тех, у кого есть потенциал стать новой корпоративной элитой. Внедряйте передовые инновации и верьте в победу.

О ком мы расскажем?

В этом спецпроекте мы расскажем вам о лучших работодателях Украины. Редакционная коллегия журнала «ТОП-100. Рейтинги лучших» и специальное экспертное жюри выберет 50 компаний, которые являются ответственными работодателями и, несмотря на войну, инвестируют в людей, в их главный актив.

Каковы критерии?

Будет учтен целый перечень условий, которым должны соответствовать эти компании. В частности, они коснутся ресоциализации ветеранов, политики оплаты труда и окладов, инвестиций в корпоративное образование, повышения благосостояния персонала и инноваций, используемых компаниями при реализации своей кадровой политики.

Когда будут результаты?

Результаты рейтинга и список финалистов будут опубликованы на сайте delo.ua и страницах ежеквартального журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в июле-августе 2023 года.

Кто составит основу списка?

Основу лохг-листа составят крупнейшие компании страны и признанные лидеры отрасли. В финал рейтинга — шорт-лист — войдут те, кто получит наибольшее количество баллов от экспертного жюри. Также редакция будет учитывать степень узнаваемости бренда работодателя при проведении онлайн-голосования.

Некоторые компании получат специальные номинации от редакции журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Специальные номинации

1.              Лучший опыт переезда: Номинация будет предоставлена компаниям, которые эффективно переместили свой бизнес на региональном уровне с начала войны и смогли возобновить производство на новом месте.

1.              Лучшие корпоративные образовательные программы: Номинации будут предоставлены компаниям, которые активно внедряют корпоративные образовательные технологии и таким образом формируют внутренний резерв менеджеров и ключевых сотрудников.

1.              Лучшие программы психического здоровья: Номинация будет вручена компаниям, которые помогают своим сотрудникам пережить все ужасы военного времени и избежать психологических проблем.

1.              Лучшие программы ресоциализации ветеранов: Номинация будет дана компаниям, которые помогают своим сотрудникам, оказавшимся на войне, вернуться к мирной жизни и продолжить работу.

1.              Вакансии и зарплаты: Номинация будет предоставлена компаниям, которые, несмотря на войну, смогли сохранить или расширить количество сотрудников, зарплат и премий.

1.              HR Best Practice in Automation: Номинация будет предоставлена компаниям, успешно внедряющим инновационные технологии управления персоналом.

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации

Предложить нового учасника
Состав экспертного жюри
  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting

  • Анна Кузенкова
    Анна Кузенкова

    керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine

  • Андрій Кривокоритов
    Андрій Кривокоритов

    СЕО Brain Source International

  • Максим Біроваш
    Максим Біроваш

    Головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»»

  • Анна Дерев’янко
    Анна Дерев’янко

    виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

  • Володимир Коломоєць
    Володимир Коломоєць

    директор Pedersen&Partners Ukraine, Georgia

  • Олексій Долгіх
    Олексій Долгіх

    керівний партнер Boyden Ukraine

  • Заріна Дем'яненко
    Заріна Дем'яненко

    керівниця напрямів «Управління людським капіталом», «Туризм», «Медіа та комунікації» Американської торговельної палати

Номинант
1
ДСВ Логістика
ДСВ Логістика
  • 240
  • Логістика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 4
2
МХП
МХП
  • 28000
  • АПК, ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 6
3
Укрнафта
Укрнафта
  • близько 30000
  • Нафтовидобування
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 6
4
Fozzy Group
Fozzy Group
  • понад 50000
  • Ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 4
5
Сільпо
Сільпо
  • 26000
  • ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 5
6
Delta Medical
Delta Medical
  • 860
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 3
7
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
  • близько 5000
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 5
9
ОККО
ОККО
  • близько 10000
  • паливний ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 4
10
МакДональдз в Україні
МакДональдз в Україні
  • 10000
  • громадське харчування
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 8
11
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
  • понад 6000
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 3
12
АрселорМіттал Кривий Ріг
АрселорМіттал Кривий Ріг
  • 19500+
  • металургія
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
13
Київстар
Київстар
  • близько 3900
  • телеком
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 3
14
Укргазбанк
Укргазбанк
  • 3500
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
15
Нова пошта
Нова пошта
  • 32000
  • поштові послуги
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 4
16
Астарта-Київ
Астарта-Київ
  • 7000
  • АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
17
KNESS
KNESS
  • 1000
  • альтернативна енергетика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
18
Група ДТЕК
Група ДТЕК
  • 50000
  • енергетика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
19
AB InBev Efes Україна
AB InBev Efes Україна
  • 1300
  • виробництво пива
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
20
ПУМБ
ПУМБ
  • 8500
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
21
АТБ-маркет
АТБ-маркет
  • Понад 68 000
  • Ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
22
Acino
Acino
  • 865
  • Фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
23
Imperial Tobacco в Україні
Imperial Tobacco в Україні
  • 644
  • виробництво тютюнових виробів
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
24
«Дарниця»
«Дарниця»
  • 1200
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
25
Uklon
Uklon
  • н/д
  • Транспорт, логістика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
26
Boosta
Boosta
  • більше 600
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
27
МЕТРО Кеш енд Керрі Україна
МЕТРО Кеш енд Керрі Україна
  • Близько 3 000
  • Ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
28
Comfy
Comfy
  • 4000
  • Ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 64
29
Банк «Південний»
Банк «Південний»
  • 1700
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
30
Eldorado.ua
Eldorado.ua
  • близько 5000
  • ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
31
Корпорація «Біосфера»
Корпорація «Біосфера»
  • 1700
  • FMCG
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
32
Shell
Shell
  • близько 1 500
  • паливний ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
33
WOG
WOG
  • н/д
  • паливний ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
34
Група Метінвест
Група Метінвест
  • 84000
  • металургія
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
35
Група компаній «Епіцентр»
Група компаній «Епіцентр»
  • Близько 38000
  • ритейл, FMCG
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
36
Філіп Морріс в Україні
Філіп Морріс в Україні
  • близько 1300
  • виробництво та продаж тютюнових виробів
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
37
Nestlé
Nestlé
  • 5800
  • виробництво продуктів харчування та напоїв
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
38
Укртелеком
Укртелеком
  • 8500
  • телекомунікації
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
39
Eleks
Eleks
  • більше 2100
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
40
Датагруп
Датагруп
  • IT, телеком
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
41
Лантманнен Акса
Лантманнен Акса
  • 209
  • FMCG
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
42
Ardis Group
Ardis Group
  • понад 200
  • імпорт та виробництво молочної продукції
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
43
Приватбанк
Приватбанк
  • Більше 50000
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
44
Укртатнафта
Укртатнафта
  • близько 4000
  • переробка нафти
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
45
«Фармак»
«Фармак»
  • 2941
  • Фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
46
Kernel
Kernel
  • 11000
  • АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
47
Meest China
Meest China
  • 160
  • логістика, перевезення
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
48
РГК
РГК
  • н/д
  • Газорозподіл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
49
Контінентал Фармерз Груп
Контінентал Фармерз Груп
  • близько 2400
  • АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
50
TECHIIA Holding
TECHIIA Holding
  • 700+
  • ІТ, кіберспорт, легка промисловість, автомотів, будівельні технології, мала авіація
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
51
Kormotech
Kormotech
  • 1300
  • харчова індустрія/харчування для домашніх тварин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
52
Оліс
Оліс
  • н/д
  • харчова промисловість
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
53
Ciklum
Ciklum
  • понад 1500
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 3
54
Прогрестех-Україна
Прогрестех-Україна
  • понад 1100
  • авіабудування
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
55
Sigma Software
Sigma Software
  • 1860
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
56
Ferrexpo
Ferrexpo
  • 8000
  • видобуток корисних копалин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
57
Кондитерська корпорація «РОШЕН»
Кондитерська корпорація «РОШЕН»
  • близько 8500
  • харчова промисловість
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
58
Vodafone Ukraine
Vodafone Ukraine
  • 2700+
  • Телеком
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
59
Розетка. уа
Розетка. уа
  • більше 5000
  • онлайн-ритейл, FMCG
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
60
Лінія магазинів EVA
Лінія магазинів EVA
  • близько 14000
  • ритейл, FMCG
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
61
Intellias
Intellias
  • 3000+
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 3
62
Amic Energy
Amic Energy
  • н/д
  • паливний ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
63
Avenga
Avenga
  • 1317 в Україні
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 5
64
Кока-Кола Беверіджиз Україна
Кока-Кола Беверіджиз Україна
  • 1500
  • FMCG
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
65
Portmone.com
Portmone.com
  • 114
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 4
66
Ощадбанк
Ощадбанк
  • близько 29000
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
67
Молочна компанія Галичина
Молочна компанія Галичина
  • н/д
  • харчова промисловість
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
68
Юрія-фарм
Юрія-фарм
  • н/д
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
69
Самсунг Електронікс Україна Компані
Самсунг Електронікс Україна Компані
  • близько 1400
  • IT, ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
70
АНЦ
АНЦ
  • н/д
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
71
ЕPАМ Україна
ЕPАМ Україна
  • 12600
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 6
72
lifecell
lifecell
  • н/д
  • телеком
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
73
Carlsberg Ukraine
Carlsberg Ukraine
  • 1300
  • виробництво напоїв
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
74
Unilever Україна
Unilever Україна
  • Більше 100
  • FMCG
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
75
Діла
Діла
  • н/д
  • медицина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
76
Подорожник
Подорожник
  • н/д
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
77
Sense Bank
Sense Bank
  • 5000
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 9
78
Bayer
Bayer
  • близько 700
  • фармацевтика, АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
79
Добробут
Добробут
  • н/д
  • медицина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
80
Аптека Доброго Дня
Аптека Доброго Дня
  • н/д
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 59
81
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
  • 2000
  • банківський ринок
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
82
airSlate
airSlate
  • 900+
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
83
Watsons
Watsons
  • н/д
  • дистрибуція, ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
84
SoftServe
SoftServe
  • 13 000
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
85
Nemiroff
Nemiroff
  • н/д
  • виробництво алкоголю
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 3
86
Водний світ
Водний світ
  • н/д
  • харчопром
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
87
Фокстрот
Фокстрот
  • більше 3000
  • ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 3
88
Данон в Україні
Данон в Україні
  • 1000
  • виробництво харчових продуктів
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
89
Антошка
Антошка
  • близько 1200
  • ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
90
Syngenta
Syngenta
  • 300
  • АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
91
Socar
Socar
  • 1800
  • паливний ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
92
Бритіш Американ Тобакко Україна
Бритіш Американ Тобакко Україна
  • близько 500
  • виробництво тютюнових продуктів
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
93
JTI в Україні
JTI в Україні
  • около 10000
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
94
ОТП Банк
ОТП Банк
  • н/д
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
95
KLO
KLO
  • н/д
  • Паливний рітейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
96
Нива Переяславщини
Нива Переяславщини
  • 1700
  • АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
97
Автомагістраль-Південь
Автомагістраль-Південь
  • 6500
  • дорожнє будівництво
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
98
Укрексі́мбанк
Укрексі́мбанк
  • 3786
  • банківська справа
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
99
Biopharma
Biopharma
  • н/д
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
100
БаДМ
БаДМ
  • 2800+
  • дистрибуція та фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
101
Артеріум
Артеріум
  • 2370
  • Фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
102
TEDIS Ukraine
TEDIS Ukraine
  • 2300
  • логістика та дистрибуція
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
103
Інтерхім
Інтерхім
  • Понад 900
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
104
ARX
ARX
  • н/д
  • страхування
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
105
Mars
Mars
  • близько 200
  • харчова промисловість, оптова торгівля
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
106
Luxoft
Luxoft
  • близько 4000
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
107
Snack Production
Snack Production
  • н/д
  • Харчова промисловість
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
108
CSD LAB
CSD LAB
  • н/д
  • лабораторні дослідження
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
109
Євроенерготрейд
Євроенерготрейд
  • н/д
  • Постачання газу, електрики та зерна
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
110
Uni-Laman Group
Uni-Laman Group
  • 518
  • вантажні перевезення
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
111
ІТ-Інтегратор
ІТ-Інтегратор
  • 300+
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 5
112
Kiddisvit
Kiddisvit
  • ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
113
Modern Expo
Modern Expo
  • 2500
  • Modern Expo
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
114
Оптіма-фарм
Оптіма-фарм
  • н/д
  • дистрибуція фармацевтики
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
115
Адм Юкрейн
Адм Юкрейн
  • н/д
  • АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
116
Фрезеніус Медикал
Фрезеніус Медикал
  • н/д
  • медицина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
117
Сузірʼя Дістрібушн
Сузірʼя Дістрібушн
  • н/д
  • харчування для котів та собак
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
118
Innovecs
Innovecs
  • н/д
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
119
Серв’є Україна
Серв’є Україна
  • н/д
  • фармацевтика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
120
Хім-трейд
Хім-трейд
  • н/д
  • постачальник природного газу
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
121
Юнайтед енерджі
Юнайтед енерджі
  • н/д
  • торгівля електроенергією
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
122
ЙЕ Енергія
ЙЕ Енергія
  • н/д
  • постачання газу та електроенергії
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
123
Сантрейд
дочірня компанія Bunge
Сантрейд
  • близько 600
  • АПК
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
124
Slots City
Slots City
  • н/д
  • Гральний бізнес
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
125
Genesis
Genesis
  • близько 3000
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
127
Roosh
Roosh
  • 111
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
128
N-iX
N-iX
  • 2000
  • IT
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
130
YASNO
YASNO
  • 1200
  • енергетика
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
131
ЦУМ
ЦУМ
  • 350
  • ритейл
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
132
Баядера Груп
Баядера Груп
  • 3500
  • виробництво алкоголю
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
133
Cemark
Cemark
  • 800
  • виробництво будівельних матеріалів
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
134
Starlight Media
Starlight Media
  • 2000
  • виробництво та дистриб'юція відеоконтенту
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
137
Grammarly
Grammarly
  • близько 1000 (у глобальному вимірі)
  • IT, штучний інтелект
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
137
Roshen
Roshen
  • близько 5000
  • Харчопром
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
138
Люстдорф
Люстдорф
  • близько 1700
  • Харчова промисловість, виробництво молочних продуктів
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
140
Монделіс Україна
Монделіс Україна
  • близько 1200
  • Харчова промисловість
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
141
ГК Глобино
ГК Глобино
  • близько 3500
  • Харчова промисловість
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
142
Лакталіс Україна
Лакталіс Україна
  • близько 1000 (в Україні)
  • виробництво молочної продукції
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
143
IDS Borjomi Ukraine
IDS Borjomi Ukraine
  • більше 500 співробітників
  • виробництво напоїв
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144
New Products Group
New Products Group
New Products Group
  • 1500
  • харчова промисловість, виробництво напоїв
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145
Оболонь
Оболонь
  • близько 7000
  • виробництво напоїв
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145
VIDI
VIDI
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