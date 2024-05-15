Места силы: лучшие работодатели Украины 2024 года

Почему этот рейтинг важен?

С начала полномасштабной войны Украину покинули около 8 миллионов человек. Некоторые из них, в основном ценные специалисты, никогда не вернутся. Впервые в истории независимой Украины украинский бизнес столкнулся с такой масштабной трудовой миграцией. Сэкономить можно только самостоятельно – вернуть тех, кто сможет – из окопов и из-за границы. Обучать тех, у кого есть потенциал стать новой корпоративной элитой. Внедряйте передовые инновации и верьте в победу.

О ком мы расскажем?

В этом спецпроекте мы расскажем вам о лучших работодателях Украины. Редакционная коллегия журнала «ТОП-100. Рейтинги лучших» и специальное экспертное жюри выберет 50 компаний, которые являются ответственными работодателями и, несмотря на войну, инвестируют в людей, в их главный актив.

Каковы критерии?

Будет учтен целый перечень условий, которым должны соответствовать эти компании. В частности, они коснутся ресоциализации ветеранов, политики оплаты труда и окладов, инвестиций в корпоративное образование, повышения благосостояния персонала и инноваций, используемых компаниями при реализации своей кадровой политики.

Когда будут результаты?

Результаты рейтинга и список финалистов будут опубликованы на сайте delo.ua и страницах ежеквартального журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в июле-августе 2023 года.

Кто составит основу списка?

Основу лохг-листа составят крупнейшие компании страны и признанные лидеры отрасли. В финал рейтинга — шорт-лист — войдут те, кто получит наибольшее количество баллов от экспертного жюри. Также редакция будет учитывать степень узнаваемости бренда работодателя при проведении онлайн-голосования.

Некоторые компании получат специальные номинации от редакции журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Специальные номинации

1. Лучший опыт переезда: Номинация будет предоставлена компаниям, которые эффективно переместили свой бизнес на региональном уровне с начала войны и смогли возобновить производство на новом месте.

1. Лучшие корпоративные образовательные программы: Номинации будут предоставлены компаниям, которые активно внедряют корпоративные образовательные технологии и таким образом формируют внутренний резерв менеджеров и ключевых сотрудников.

1. Лучшие программы психического здоровья: Номинация будет вручена компаниям, которые помогают своим сотрудникам пережить все ужасы военного времени и избежать психологических проблем.

1. Лучшие программы ресоциализации ветеранов: Номинация будет дана компаниям, которые помогают своим сотрудникам, оказавшимся на войне, вернуться к мирной жизни и продолжить работу.

1. Вакансии и зарплаты: Номинация будет предоставлена компаниям, которые, несмотря на войну, смогли сохранить или расширить количество сотрудников, зарплат и премий.

1. HR Best Practice in Automation: Номинация будет предоставлена компаниям, успешно внедряющим инновационные технологии управления персоналом.

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации