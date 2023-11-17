- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
-
Не штурмові вакансії: які фахівці потрібні війську (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Delo.ua спільно з Work.ua зробили добірку вакансій для фахівців, які наразі потрібні Силам оборони України. Інформація щодо відкритих вакансій в батальйонах та інші підрозділах буде оновлюватись, адже війську постійно потрібні люди різних професій.
Вакансії в Азові
Водій (кат. С, СЕ), військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов’язки:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
- керування легковими транспортними засобами;
- керування транспортними засобами типу КамАЗ.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за псиланням: https://www.work.ua/jobs/5394198/
Водій (кат. D, DE), військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає водіїв в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- ремонт автомобільної техніки (мікроавтобуси, автобуси);
- керування легковими транспортними засобами;
- керування транспортними засобами такими як, мікроавтобус та автобус.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394204/
Водій-механік танка
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в танкову роту.
Обов'язки:
- технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
- безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
- запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394875/
Водій трала, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців.
Обов'язки:
- забезпечення безпечного та своєчасного транспортування великогабаритних вантажів тралом;
- дотримання правил та вимог дорожнього руху;
- обслуговування та технічна підтримка тралу;
- збереження чистоти та порядку в автомобілі;
- проведення мінімального технічного обслуговування тралу;
-
перевірка та забезпечення правильного завантаження та розтяжки вантажу.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394220/
Автоелектрик, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.
Обов'язки:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392788/
Дизеліст, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
- ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
- технічне обслуговування;
- розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392855/
Моторист, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- проводити ремонтні та діагностичні роботи;
- проводити планові технічні огляди автомобілів;
- здійснювати заміну рідин АКПП, ГУР, гальмівної, охолоджуючої;
- проводити ремонт мотора, підвіски, міняти ремені ГРМ, зчеплення тощо.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392880/
Електромонтер, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- ремонт та обслуговування електрообладнання та електричних мереж;
- участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392836/
Зварювальник, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;
- виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань;
- контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки;
- виготовлення локальних металоконструкцій.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394180/
Токар, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- виготовлення деталей за кресленнями на верстаті;
- вміння користуватися вимірювальним інструментом підбір ріжучого інструменту для виконання операцій;
- відсутність випуску бракованих деталей.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394833/
Начальник складу, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- забезпечення якісного зберігання майна;
- приймання та видача майна на склад та зі складу;
- ведення складської документації.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394825/
Парамедик, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та медичну роту.
Обов'язки:
- чергування на точках евакуації;
- робота з пораненими бійцями.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394262/
Лікар невідкладних станів, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- контроль оснащення евакуаційного транспорту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394809/
Психолог, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- надання психологічної підтримки військовослужбовцям у складній воєнній ситуації;
- проведення індивідуальних консультацій та психологічних тестувань;
- розробка та реалізація психологічних програм для підвищення ефективності військовослужбовців;
- підготовка звітів та аналіз результатів роботи.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394898/
Фельдшер, медична сестра операційна, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
- асистування лікарям на стабілізаційному пункті;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394814/
Інструктор з тактичної медицини рівня бойовий медик, військовослужбовець
Інструктор з тактичної медицини рівня бойовий медик (СМС).
Обов'язки:
- проведення навчань для бойових медиків підрозділів (рівень СМС та MP);
- проведення навчань для рекрутів (рівень ASM та CLS);
- супроводження груп бойових медиків на профільних навчаннях;
- збір та обробка інформації щодо успішності навчання; робота за складеною програмою навчань та можливість створювати власні навчальні матеріали;
- контроль тренувальної матеріальної бази;
- за бажанням періодична участь в евакуації поранених в зоні бойових дій.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394821/
Анестезіолог, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
- збір та обробка санітарних даних.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394807/
Логіст, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- організація та планування логістичних процесів, включаючи завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі;
- ведення необхідної документації, такої як журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи тощо;
- співпраця з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів;
- догляд і підтримка робочого стану транспорту.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394828/
Кухар, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
- здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
- проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
- порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;
- дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394187/
Майстер БПЛА, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- апаратна та програмна модернізація БПЛА;
- ремонт та обслуговування БПЛА;
- аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;
- розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394848/
Інженер з ремонту дронів, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- ремонт агродронів DJI;
- ремонт дронів DJI, Autel, FPV;
- ремонт деталей та комплектуючих до дронів.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394860/
Пілот FPV-дрона, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- пілотування FPV-дронів;
- налаштування FPV-дронів;
- збірка та ремонт FPV-дронів.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394837/
Оператор БПЛА, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- виявлення та знищення противника;
- коригування артилерійського вогню;
- повітряна розвідка;
- дешифрування відеоматеріалів;
- знищення ворога дронами зі скидами.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394843/
Зв'язківець, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- обслуговування засобів військового зв’язку;
- контроль їхньої роботи;
- моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
- проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
- організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
- відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
- перехоплення інформації супротивника;
-
з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;
-
шифрування військових повідомлень;
- диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394856/
Механік-радіотелеграфіст, військовослужбовець
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.
Обов'язки:
- безперебійно підтримувати технічний стан обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів;
- розгортати засоби зв’язку, готував/-ла їх до роботи;
- своєчасно і чітко передавати розпорядження, команди, сигнали;
- проводити технічну підтримку для захисту радіозасобів від радіоперешкод;
- займатися діагностикою технічного стану і справності засобів зв’язку.
Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394853/