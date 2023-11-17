АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Азов, вакансії для військовослужбовців, ЗСУ
Добірка вакансій для військовослужбовців. Ілюстрація: Delo.ua
Категорія
Робота і освіта
Дата публікації

Не штурмові вакансії: які фахівці потрібні війську (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Delo.ua спільно з Work.ua зробили добірку вакансій для фахівців, які наразі потрібні Силам оборони України. Інформація щодо відкритих вакансій в батальйонах та інші підрозділах буде оновлюватись, адже війську постійно потрібні люди різних професій. 

Вакансії в Азові

Водій (кат. С, СЕ), військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов’язки: 

  • ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ); 
  • керування легковими транспортними засобами; 
  • керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за псиланням: https://www.work.ua/jobs/5394198/

Водій (кат. D, DE), військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає водіїв в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • ремонт автомобільної техніки (мікроавтобуси, автобуси); 
  • керування легковими транспортними засобами; 
  • керування транспортними засобами такими як, мікроавтобус та автобус.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день). 

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394204/

Водій-механік танка

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в танкову роту.

Обов'язки: 

  • технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту; 
  • безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання; 
  • запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394875/

Водій трала, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців.

Обов'язки: 

  • забезпечення безпечного та своєчасного транспортування великогабаритних вантажів тралом; 
  • дотримання правил та вимог дорожнього руху; 
  • обслуговування та технічна підтримка тралу; 
  • збереження чистоти та порядку в автомобілі; 
  • проведення мінімального технічного обслуговування тралу;
  • перевірка та забезпечення правильного завантаження та розтяжки вантажу.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394220/

Автоелектрик, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Обов'язки:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів; 
  • монтаж та заміна електричних компонентів; 
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами; 
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392788/

Дизеліст, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки; 
  • ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки; 
  • технічне обслуговування; 
  • розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392855/

Моторист, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • проводити ремонтні та діагностичні роботи; 
  • проводити планові технічні огляди автомобілів; 
  • здійснювати заміну рідин АКПП, ГУР, гальмівної, охолоджуючої; 
  • проводити ремонт мотора, підвіски, міняти ремені ГРМ, зчеплення тощо.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392880/

Електромонтер, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • ремонт та обслуговування електрообладнання та електричних мереж; 
  • участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392836/

Зварювальник, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій; 
  • виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань;
  •  контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки; 
  • виготовлення локальних металоконструкцій.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394180/

Токар, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • виготовлення деталей за кресленнями на верстаті; 
  • вміння користуватися вимірювальним інструментом підбір ріжучого інструменту для виконання операцій; 
  • відсутність випуску бракованих деталей.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394833/

Начальник складу, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • забезпечення якісного зберігання майна; 
  • приймання та видача майна на склад та зі складу; 
  • ведення складської документації.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394825/

Парамедик, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та медичну роту.

Обов'язки: 

  • чергування на точках евакуації; 
  • робота з пораненими бійцями.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394262/

Лікар невідкладних станів, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених; 
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів; 
  • контроль оснащення евакуаційного транспорту; 
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394809/

Психолог, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • надання психологічної підтримки військовослужбовцям у складній воєнній ситуації; 
  • проведення індивідуальних консультацій та психологічних тестувань; 
  • розробка та реалізація психологічних програм для підвищення ефективності військовослужбовців; 
  • підготовка звітів та аналіз результатів роботи.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394898/

Фельдшер, медична сестра операційна, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
  •  асистування лікарям на стабілізаційному пункті; 
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394814/

Інструктор з тактичної медицини рівня бойовий медик, військовослужбовець

Інструктор з тактичної медицини рівня бойовий медик (СМС).

Обов'язки: 

  • проведення навчань для бойових медиків підрозділів (рівень СМС та MP);
  • проведення навчань для рекрутів (рівень ASM та CLS); 
  • супроводження груп бойових медиків на профільних навчаннях; 
  • збір та обробка інформації щодо успішності навчання; робота за складеною програмою навчань та можливість створювати власні навчальні матеріали;
  • контроль тренувальної матеріальної бази; 
  • за бажанням періодична участь в евакуації поранених в зоні бойових дій.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394821/

Анестезіолог, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів; 
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів; 
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти; 
  • збір та обробка санітарних даних.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394807/

Логіст, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • організація та планування логістичних процесів, включаючи завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі; 
  • ведення необхідної документації, такої як журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи тощо; 
  • співпраця з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів; 
  • догляд і підтримка робочого стану транспорту.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394828/

Кухар, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців; 
  • здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
  • проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини; 
  • порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу; 
  • дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394187/

Майстер БПЛА, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • апаратна та програмна модернізація БПЛА; 
  • ремонт та обслуговування БПЛА; 
  • аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення; 
  • розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394848/

Інженер з ремонту дронів, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • ремонт агродронів DJI; 
  • ремонт дронів DJI, Autel, FPV; 
  • ремонт деталей та комплектуючих до дронів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394860/

Пілот FPV-дрона, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • пілотування FPV-дронів; 
  • налаштування FPV-дронів; 
  • збірка та ремонт FPV-дронів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394837/

Оператор БПЛА, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • виявлення та знищення противника; 
  • коригування артилерійського вогню; 
  • повітряна розвідка; 
  • дешифрування відеоматеріалів; 
  • знищення ворога дронами зі скидами.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394843/

Зв'язківець, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • обслуговування засобів військового зв’язку; 
  • контроль їхньої роботи; 
  • моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку; 
  • проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення; 
  • організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку; 
  • відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій; 
  • перехоплення інформації супротивника; 
  • з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;
  • шифрування військових повідомлень;
  • диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394856/

Механік-радіотелеграфіст, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки: 

  • безперебійно підтримувати технічний стан обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів; 
  • розгортати засоби зв’язку, готував/-ла їх до роботи; 
  • своєчасно і чітко передавати розпорядження, команди, сигнали; 
  • проводити технічну підтримку для захисту радіозасобів від радіоперешкод;
  • займатися діагностикою технічного стану і справності засобів зв’язку.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394853/