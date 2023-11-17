Не штурмові вакансії: які фахівці потрібні війську (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Delo.ua спільно з Work.ua зробили добірку вакансій для фахівців, які наразі потрібні Силам оборони України. Інформація щодо відкритих вакансій в батальйонах та інші підрозділах буде оновлюватись, адже війську постійно потрібні люди різних професій.

Вакансії в Азові

Водій (кат. С, СЕ), військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов’язки:

ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за псиланням: https://www.work.ua/jobs/5394198/

Водій (кат. D, DE), військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає водіїв в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

ремонт автомобільної техніки (мікроавтобуси, автобуси);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами такими як, мікроавтобус та автобус.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394204/

Водій-механік танка

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в танкову роту.

Обов'язки:

технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;

безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;

запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394875/

Водій трала, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців.

Обов'язки:

забезпечення безпечного та своєчасного транспортування великогабаритних вантажів тралом;

дотримання правил та вимог дорожнього руху;

обслуговування та технічна підтримка тралу;

збереження чистоти та порядку в автомобілі;

проведення мінімального технічного обслуговування тралу;

перевірка та забезпечення правильного завантаження та розтяжки вантажу.



Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394220/

Автоелектрик, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Обов'язки:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392788/

Дизеліст, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

технічне обслуговування;

розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392855/

Моторист, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

проводити ремонтні та діагностичні роботи;

проводити планові технічні огляди автомобілів;

здійснювати заміну рідин АКПП, ГУР, гальмівної, охолоджуючої;

проводити ремонт мотора, підвіски, міняти ремені ГРМ, зчеплення тощо.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392880/

Електромонтер, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

ремонт та обслуговування електрообладнання та електричних мереж;

участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5392836/

Зварювальник, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;

виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань;

контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки;

виготовлення локальних металоконструкцій.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394180/

Токар, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

виготовлення деталей за кресленнями на верстаті;

вміння користуватися вимірювальним інструментом підбір ріжучого інструменту для виконання операцій;

відсутність випуску бракованих деталей.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394833/

Начальник складу, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

забезпечення якісного зберігання майна;

приймання та видача майна на склад та зі складу;

ведення складської документації.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394825/

Парамедик, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та медичну роту.

Обов'язки:

чергування на точках евакуації;

робота з пораненими бійцями.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394262/

Лікар невідкладних станів, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

контроль оснащення евакуаційного транспорту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394809/

Психолог, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

надання психологічної підтримки військовослужбовцям у складній воєнній ситуації;

проведення індивідуальних консультацій та психологічних тестувань;

розробка та реалізація психологічних програм для підвищення ефективності військовослужбовців;

підготовка звітів та аналіз результатів роботи.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394898/

Фельдшер, медична сестра операційна, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;

асистування лікарям на стабілізаційному пункті;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394814/

Інструктор з тактичної медицини рівня бойовий медик, військовослужбовець

Інструктор з тактичної медицини рівня бойовий медик (СМС).

Обов'язки:

проведення навчань для бойових медиків підрозділів (рівень СМС та MP);

проведення навчань для рекрутів (рівень ASM та CLS);

супроводження груп бойових медиків на профільних навчаннях;

збір та обробка інформації щодо успішності навчання; робота за складеною програмою навчань та можливість створювати власні навчальні матеріали;

контроль тренувальної матеріальної бази;

за бажанням періодична участь в евакуації поранених в зоні бойових дій.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394821/

Анестезіолог, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394807/

Логіст, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

організація та планування логістичних процесів, включаючи завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі;

ведення необхідної документації, такої як журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи тощо;

співпраця з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів;

догляд і підтримка робочого стану транспорту.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394828/

Кухар, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;

здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;

проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;

порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;

дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394187/

Майстер БПЛА, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

апаратна та програмна модернізація БПЛА;

ремонт та обслуговування БПЛА;

аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;

розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394848/

Інженер з ремонту дронів, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

ремонт агродронів DJI;

ремонт дронів DJI, Autel, FPV;

ремонт деталей та комплектуючих до дронів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394860/

Пілот FPV-дрона, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

пілотування FPV-дронів;

налаштування FPV-дронів;

збірка та ремонт FPV-дронів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394837/

Оператор БПЛА, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

виявлення та знищення противника;

коригування артилерійського вогню;

повітряна розвідка;

дешифрування відеоматеріалів;

знищення ворога дронами зі скидами.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394843/

Зв'язківець, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

обслуговування засобів військового зв’язку;

контроль їхньої роботи;

моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;

проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;

організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;

відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;

перехоплення інформації супротивника;

з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;



шифрування військових повідомлень;



диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394856/

Механік-радіотелеграфіст, військовослужбовець

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи.

Обов'язки:

безперебійно підтримувати технічний стан обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів;

розгортати засоби зв’язку, готував/-ла їх до роботи;

своєчасно і чітко передавати розпорядження, команди, сигнали;

проводити технічну підтримку для захисту радіозасобів від радіоперешкод;

займатися діагностикою технічного стану і справності засобів зв’язку.

Заробітна плата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за перебування у зоні бойових дій 3300 грн/день).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5394853/