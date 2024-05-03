Від найму і до завершення співпраці: як роботодавцю взаємодіяти з ветеранами на виробництві

У посібнику “Praktyka. Виробництво. Як адаптуватися до співпраці з ветеранами та ветеранками”, який створено командою Veteran Hub за результатами дослідження про роботу ветеранів та ветеранок у виробничому середовищі, ви дізнаєтеся про всі процеси взаємодії роботодавця з ветеранами — від найму і до завершення співпраці.

Команда Veteran Hub виявила проблемні питання, які виникають під час працевлаштування ветеранів та в процесі співпраці з ними на виробництві. Зокрема, це:

Відсутність завчасної підготовки працедавців

Демобілізація ще не оголошена, тож лише невелика частина працівників повертається зі служби. Через це роботодавці не вважають налагодження співпраці з ветеранами пріоритетним завданням. Вони дбають про своїх колег, які виконують військову службу, але наразі не бачать необхідності готуватися до їхнього повернення або працевлаштування нових ветеранів.

Сумніви щодо побудови процесу співпраці

На думку деяких роботодавців, кожна людина, яка повертається з війни потребує індивідуального підходу. Тому роботодавці не впевнені, що зможуть побудувати успішний системний процес працевлаштування та співпраці з ветеранами та ветеранками.

Перекладання відповідальності

Серед роботодавців переважає думка, що реабілітацією та поверненням ветеранів до цивільного життя здебільшого повинні займатися родичі, близькі, друзі, а не бізнес і керівники.

Не розуміють, що робити

Деякі роботодавці не розуміють, як співпрацювати з ветеранами, адже стратегія цього бізнесу побудована на поточних потребах, а не стратегічному баченні.

Не підготовлені до співпраці з людьми з інвалідністю

Роботодавці не готові до того, що ветерани і ветеранки можуть отримати інвалідність або погіршення стану здоров’я. Таким чином в деяких компаніях може не бути комфортних та безпечних місць, альтернативних посад чи програм для перенавчання.

Фізичні та психічні наслідки війни

Роботодавці не знають, як враховувати фізичні та психічні наслідки війни у плануванні робочого навантаження і процесі адаптації ветеранів. Більшість компаній, які приймали участь у дослідженні, адаптують робочі процеси індивідуально під кожного ветерана. Наприклад, навчають чи перекваліфіковують на додаткову спеціальність. Або пропонують фізично легшу роботу та програми психологічної підтримки, які спрямовані на адаптацію ветеранів, наприклад, компенсують візити до психотерапевта.

Повернення зі служби: що важливо зробити роботодавцю

Ветерани повертаються зі служби до життя і стикаються зі різними змінами, що сталися. До цих змін ветеранам і ветеранкам потрібно звикнути. Звільнення зі служби зазвичай відбувається раптово, а наступного дня він чи вона знову є цивільною людиною. Зазвичай ветерани не готові одразу повертатися до роботи й потребують часу на відпочинок.

Що важливо зробити роботодавцю:

Роботодавець має продумати механізми повернення працівників на робоче місце, попри відсутність визначеного терміну військової служби на період воєнного стану.

Як тільки працівник повідомляє роботодавця про терміни звільнення зі служби або зазнає поранення, бізнес має готуватися до його чи її повернення на робоче місце. Після закінчення військової служби працівник надає відділу кадрів військовий квиток із відповідними відмітками або довідку про проходження військової служби чи витяг із наказу/довідку про проходження зборів (для резервістів).

Вагомою підтримкою на початку може бути відпустка або час, щоби побути з родиною, поїздка до оздоровчо-лікувального закладу. Працедавець може надати підтримку, зорієнтовану на потреби людини.

Ветерани, яких ВЛК визнала непридатними до служби, і ті, які досягли граничного віку, можуть мати нові потреби на робочому місці, зокрема щодо навантаження і графіку. Тут буде потрібна участь працедавця в створенні оптимального робочого навантаження, що враховуватиме медичні рекомендації.

На етапі повернення людина може бути заклопотана оформленням статусів і пільг, тож роботодавець може допомогти їй із пошуком юриста або фахівця, який допоможе з цим питанням. Фахівці Veteran Hub зазначили, що працівники, які звільняються за сімейними обставинами, стають на облік у ТЦК та СП до завершення цих обставин.

Цивільне життя

В цивільному житті після служби ветерани та ветеранки опираються на набутий досвід, але не всі вміння з військової служби можна успішно застосувати в цивільній сфері. Ті, хто повертаються до виробничої сфери, можуть потребувати часу на відновлення допусків і лікування. Після завершення бюрократичних процесів важливо дати ветеранам час для піклування про своє здоров'я.

Служба у війську часто змінює цінності ветеранів і ветеранок, що може призвести до зміни кар'єрних планів. Деякі можуть шукати нову роботу або розпочати власний бізнес. Інші можуть виявити, що не бажають або не можуть повернутися до попередньої посади. Це може бути зумовлене змінами у здоров'ї або особистих обставинах.

Навіть якщо ветерани не повертаються на попередню роботу, їхні місця можуть бути заповнені іншими військовослужбовцями, що шукають нові можливості. Тому важливо розповсюджувати досвід ветеранів серед усіх колег, а не лише серед тих, хто очікує їхнього повернення.

Підтримка ветеранів

Для підтримки ветеранів роботодавцям рекомендується:

Зробити медичний огляд для ветеранів комфортним. Передбачити відстрочку для ветеранів, які звільнені за сімейними обставинами. Створити програми підтримки для забезпечення комфортних умов для ветеранів у цивільній роботі. Створити доступне середовище на робочому місці для ветеранів з інвалідністю. Вшанувати пам'ять загиблих ветеранів та віддячити за службу тим, хто захищав країну.

Співпраця з ветеранами та ветеранками на виробництві

Важливо підтримувати зв'язок з мобілізованими колегами через різні канали, наприклад:

Колеги або близькі друзі на роботі.

Прямий керівник.

Представництво кадрів або відділ кадрів.

Спеціальний відділ, що дбає про військовослужбовців.

Це сприятиме комфортнішому процесу їхнього повернення на робоче місце через:

Розуміння досвіду, який вони отримують та їхнього стану. Можливість заздалегідь планувати їхнє повернення. Підтримку в їхньому професійному інтегруванні. Адаптацію робочого середовища.

Важливо також враховувати юридичні аспекти:

Працівники мають право почати роботу наступного дня після закінчення служби, навіть без подання заяви.

Якщо співробітник не з'явився на роботу, йому може бути записано "неявку за нез'ясованих причин".

Звільнення працівників під час служби або після неї без їхньої згоди заборонене за законом.

Після повернення зі служби ветеран має пріоритет для повернення на свою посаду.

Що врахувати під час повернення ветеранів та ветеранок на роботу

Під час повернення ветеранів на роботу важливо врахувати їхні потреби і специфіку служби:

Оновлення штатного розпису, щоб врахувати можливості працевлаштування ветеранів з інвалідністю. Забезпечення достатнього часу на відновлення та відпочинок, який може перевищувати стандартні відпустки. Гнучкість у встановленні графіку роботи та планування реабілітації для ветеранів, які потребують медичної підтримки. Надання часу на адаптацію до робочого середовища та відновлення зв'язків у колективі. Підготовка до перенавчання чи стажування у випадку змін у робочих умовах або обладнанні. Дотримання гідності та поваги до ветеранів як до рівноправних працівників.

Під час розмови з ветеранами про повернення на роботу:

Питайте про їхні бажання та готовність до повернення на робоче місце.

Пояснюйте можливі зміни у робочих умовах та пропонуйте альтернативні варіанти.

Інформуйте про можливість навчання чи стажування та дайте час на обміркування пропозиції.

Ці кроки допоможуть забезпечити ефективне повернення ветеранів на роботу та збереження їхньої професійної гідності.

Найм нових працівників

У вакансіях, які адресовані ветеранам, важливо дотримуватися конкретності та уникати загальних формулювань. Наприклад, замість "робота на виробничій лінії", краще вказати конкретні обов'язки, наприклад: "підйом та перенесення вантажів вагою 10 кг" тощо.

В описі вакансії обов'язково зазначайте доступність виробничого приміщення для людей з інвалідністю, наводячи приклади таких можливостей, як пандуси, ліфти та автоматичні двері.

Не дискримінуйте за віком, статтю або сімейним станом - це незаконно в Україні та може створити враження про неінклюзивність компанії.

При огляді резюме ветеранів звертайте увагу на їхні військові обов'язки та навички, які можуть бути корисними для вашої вакансії. Якщо військовий досвід не пов'язаний напряму з посадою, оцініть кандидата за "м'якими" навичками, такими як робота в команді та пунктуальність.

Під час співбесіди з ветеранами, надавайте чітку та детальну інформацію про обов'язки та умови роботи, а також бережіть їхню гідність. Обережно ставтеся до ознак, які можуть бути наслідком отриманих травм, і пам'ятайте, що мовлення та інтонація можуть бути відмінними через це.

Співбесіда з ветеранами

Під час співбесіди з ветеранами, важливо вказати на такі аспекти:

Особливості робочого середовища, такі як високий рівень шуму, робота в закритому просторі або на висоті, високий температурний режим, робота з хімічними речовинами.

Значення та обов'язковість медичного огляду, а також перелік лікарів та обстежень, які потрібно буде пройти, разом з термінами проходження огляду.

Інформацію про можливі дати початку роботи у разі успішного проходження медичного огляду та перелік документів, які необхідно підготувати кандидату.

Зворотній зв’язок після співбесіди

Як надати зворотний зв’язок після співбесіди з ветеранами:

Висловіть подяку за їхній час та увагу до вашої вакансії.

Відзначте сильні сторони ветерана чи ветеранки, щоб підкреслити їхні досягнення та навички.

Поясніть причину відмови, використовуючи об'єктивні критерії, такі як відсутність необхідного досвіду або навичок для вакансії.

Якщо кандидат не підходить для даної вакансії, можно запропонувати іншу вакансію, яка може бути цікавою.

Попросіть дозволу на збереження резюме в базі компанії для майбутніх можливостей: "Дякуємо вам за відданий час. Якщо ви не маєте нічого проти, ми збережемо ваше резюме в нашій базі даних для майбутніх вакансій, які можуть відповідати вашому профілю."

Зосередьте увагу на зворотньому зв'язку та рекомендаціях щодо покращення навичок ветеранів, а не лише на їх військовому досвіді та його наслідках. Подальше співпрацювання як з ветеранами-новачками, так і з колишніми працівниками, які повернулися після служби, буде мати однаковий підхід та процеси.