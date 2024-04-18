Автослюсарі отримують найбільше: кого шукають роботодавці у прифронтових областях

Військові дії безумовно впливають на усі сфери життя в України. Особливо це відчутно у прифронтових областях, де окремі професії стали більш затребуваними, ніж у мирний час.

Про це повідомила пресслужба платформи OLX Україна, аналітики якої дослідили попит на професії у прифронтових областях України.

Які професії затребувані у прифронтових областях

Зазначається, що найбільш затребуваною на ринку праці у прифронтових регіонах є професія продавця або продавця консультанта.

"Станом на кінець березня на платформі OLX було розміщено 1 642 вакансії цієї професії. Медіанна зарплата коливається від 12 200 до 17 500 грн, залежно від області. Найбільший оклад пропонують на Донеччині, а найменший – на Миколаївщині", - зауважують аналітики.

Друга за популярністю професія – водій. Залежно від регіону, медіанна зарплата коливається від 22 000 до 30 000 грн.

"Найменше отримають водії на Донеччині, Миколаївщині та Запоріжжі – від 22 000 до 22 500 грн. На тисячу більше пропонують на Харківщині. Найвища зарплата та Херсонщині – 30 000 грн. Сумарно у цих областях розміщено 865 вакансій для водіїв – найбільше на Харківщині (292 вакансії), а найменше на Херсонщині (16 вакансій)", - підкреслили в OLX.

За даними аналітиків, професія кухаря стала третьою за популярністю. Медіанна зарплата тут менша – від 10 625 грн на Херсонщині до 18 000 грн на Харківщині.

Сумарно на платформі опубліковано 507 вакансій кухаря – найбільше на Харківщині (177), а найменше на Херсонщині (20).

На Харківщині також часто шукають швачок та кравців (256 вакансій), пропонуючи зарплату у 17 500 грн.

Серед високооплачуваних професій аналітики відзначають професію автослюсаря – медіанна зарплата тут починається від 25 000 грн (на Донеччині) й до 31 250 грн (на Херсонщині).

Найменш оплачуваною є професія прибиральниці. В середньому тут варто очікувати на зарплату від 7 500 до 9 000 гривень.

"Загалом варто зазначити, що ринок праці у прифронтових областях є достатньо активним. Кількість відгуків на різноманітні вакансії у березні на платформі OLX становила понад 170 000. Робітничі професії сьогодні є найбільш затребуваними серед роботодавців і не лише у прифронтових областях", - констатують аналітики.

Ситуація на ринку праці

Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату.

Ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

Зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат. Наразі середній показник в Україні складає 19 500 грн.

Раніше Delo.ua розповідало, що дефіцит кадрів, особливо щодо чоловіків, призвів до гендерних змін в деяких компаніях. Через наявну проблему з нестачею персоналу бізнесу доводиться залучати дедалі більше жінок до роботи на складах, в логістиці, водіями. Для цього ритейл використовує нові підходи в організації роботи. Наприклад, ведуть діалог з постачальниками щодо зменшення розмірів та ваги пакувань товарів.