Дефіцит працівників підштовхує підприємства до підвищення заробітних плат: ситуація на ринку праці

Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ситуація на ринку праці

Зазначається, що підприємствам часто не вдається знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці.

"Проблема пошуку кваліфікованих кадрів була актуальною і до повномасштабної війни, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. Тож рівень безробіття скорочується повільно", - зауважують в НБУ.

Якщо у 2023 році рівень безробіття становив 19%, то у 2024 регулятор прогнозує, що він перебуватиме у межах 16,2%, а вже у 2026 знизиться до 12,2%.

Підвищення заробітних плат

Як зауважують в НБУ, зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат не тільки в номінальному вимірі, а й в реальному – тобто вище рівня інфляції.

За оцінками НБУ, в минулому році реальні зарплати в Україні середньому зросли на 3,5%.

НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат. Попит на кваліфікованих працівників лише збільшуватиметься, особливо в разі поліпшення безпекової ситуації наступного року

"Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, у тому числі як за захисників, які повернуться з фронту, так і за вимушених мігрантів. Ця конкуренція й надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат", - прогнозують в НБУ.

Зауважимо, у січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн.

Ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

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