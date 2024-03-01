ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Дефіцит працівників підштовхує підприємства до підвищення заробітних плат: ситуація на ринку праці

Дефіцит працівників підштовхує підприємства до підвищення заробітних плат: ситуація на ринку праці
Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Фото: Depositphotos

Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ситуація на ринку праці

Зазначається, що підприємствам часто не вдається знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці.

"Проблема пошуку кваліфікованих кадрів була актуальною і до повномасштабної війни, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. Тож рівень безробіття скорочується повільно", - зауважують в НБУ.

Якщо у 2023 році  рівень безробіття становив 19%, то у 2024 регулятор прогнозує, що він перебуватиме у межах 16,2%, а вже у 2026 знизиться до 12,2%.

Підвищення заробітних плат 

Як зауважують в НБУ, зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат не тільки в номінальному вимірі, а й в реальному – тобто вище рівня інфляції.

За оцінками НБУ, в минулому році реальні зарплати в Україні середньому зросли на 3,5%.

НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат. Попит на кваліфікованих працівників лише збільшуватиметься, особливо в разі поліпшення безпекової ситуації наступного року

"Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, у тому числі як за захисників, які повернуться з фронту, так і за вимушених мігрантів. Ця конкуренція й надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат", - прогнозують в НБУ.

Фото 2 — Дефіцит працівників підштовхує підприємства до підвищення заробітних плат: ситуація на ринку праці

Зауважимо,  у січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн. 

Ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько