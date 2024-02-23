Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%

За два роки з початку повномасштабного вторгнення на фриланс перейшло 285 тисяч українців.

Про це розповідає український сервіс фрилансу Freelancehunt.

Так, частка фахівців, які повернулися чи почали працювати з нуля на фрилансі, становить 42%. Тобто на початку 2022 року прийшло досить багато досвідчених спеціалістів, які швидко опанували soft skills для успішної роботи на фрилансі та готові були запропонувати українському підприємцю бажану якість роботи за досить доступною вартістю.

Як давно фахівці працюють на фрилансі. Інфографіка: Freelancehunt

Бізнес відреагував на змогу співпрацювати з досвідченими спеціалістами у зручному форматі досить швидко. У період весна-літо 2023, як порівняти з аналогічним періодом 2021 року, попит на фрилансерів серед бізнесу зріс на 75%.

Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій, які мають найвищий попит на фрилансі

Freelancehunt проаналізував топ-15 спеціалізацій, які мали попит серед українського бізнесу у 2023 році, та порівняв їх з даними за 2021 рік.

Популярні спеціалізації, які мають високий попит на фрилансі. Інфографіка: Freelancehunt

Зростання сталося у фрилансерів, які працюють у спеціалізації "Аудіо та монтаж". Аналітики зазначають, що зараз це трендовий напрямок — монтаж відео для соцмереж і реклами, озвучка відеороликів для рекламного контенту, монтаж контенту, який згенерував ШІ.

Тренди, які вплинуть на ринок віддаленої роботи

Зміни на ринок праці приніс саме штучний інтелект. Він змінив роботу не тільки копірайтерів і дизайнерів. Його активно використовують у маркетингу, роботі з відео, а також впроваджують в ІТ. Створюються нові відділи та професії. Для когось він став конкурентом, а для когось — помічником.

"У будь-якому разі це без перебільшень тренд №1 на найближчі роки", - кажуть аналітики Freelancehunt.

Стрімкий розвиток ШІ викликає занепокоєння щодо вільних робочих місць. Оскільки автоматизація бере на себе рутинні завдання, дехто побоюється, що спеціалісти залишаться без роботи. Проте історія показала, що технологічний прогрес, навпаки, часто створює нові робочі місця.

ШІ можна розглядати як потужний інструмент, який може розширити ваші можливості, наприклад, автоматизувати рутинні завдання, звільнити час для більш творчої та стратегічної роботи.

Відео — лідер онлайн-контенту

За даними Statista, у 2022 році 82% користувачів інтернету дивилися відео онлайн, а у 2023 ця цифра зросла до 85%. У середньому люди витрачають 100 хвилин на день на перегляд відео.

Instagram та TikTok — це на 90% відеоконтент різного формату та тривалості. Саме тому бізнес надає перевагу відео як інструменту для просування, бо воно більш захопливе та ефективне.

"Оскільки відео — це один з головних інструментів бізнесу, підприємці зацікавленні у швидкій та відносно легкій генерації такого контенту. На допомогу приходять ШІ, які можуть буквально за 5 хвилин надати круті відео за чітким ТЗ. Залишається тільки адаптувати їх до потреб бізнесу і змонтувати — у цьому можуть допомогти фрилансери. Для підприємця це неабияка економія, адже не треба витрачати гроші на розробку сценарію, локації, героїв", - зазначають експерти платформи Freelancehunt.

Що чекає на ринок віддаленої праці у найближчому майбутньому

Враховуючи всі переваги фрилансу, на ринку праці як для бізнесу, так і для спеціалістів попит на такий формат співпраці зростатиме. Тут треба зазначити деякі каталізатори зростання:

Обов’язкова англійська мова, яка відчиняє двері до комфортної співпраці із замовниками з Європи та світу. Також надає вільний доступ до вивчення європейських та світових практик, які зазвичай впроваджуються раніше.

Вузькопрофільне навчання набуде популярності серед молодого покоління, яке в 50% випадків розглядає віддалений формат роботи. Молодь зазвичай першою бачить нові тренди та може швидко опанувати нові напрямки, а згодом — заробляти на цьому.

Опанування нових професій та напрямків, які створюють попит в онлайні, оскільки там і народжуються. Наприклад, відеомонтаж контенту, згенерованого ШІ, чи розробка NFT-колекцій.

Ринок віддаленої праці перебуває на етапі стрімкого зростання і найближчими роками зможе конкурувати з офлайном у своїх професіях. Водночас фриланс виступає потужною платформою, яка об’єднує спеціалістів і бізнес, резюмують аналітики.