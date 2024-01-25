Надихаюче робоче середовище і гнучкість: що має найбільше значення для працівників МСБ

Щомісяця LinkedIn опитує понад 15 000 користувачів про фактори, які мають найбільше значення особисто для них при розгляді нової роботи. Порівнюючи головні пріоритети людей, які прийшли в малий та середній бізнес, з пріоритетами тих, хто прийшов у великі компанії, можна побачити, в чому невеликі організації перевершують своїх конкурентів. Що має найбільше значення для працівників МСБ і в чому невеликі компанії перевершують великий бізнес - розповідає Delo.ua.

Малі компанії, як правило, більш гнучкі, особливо коли мова йде про рішення щодо найму, і просто зробити пропозицію кандидату раніше, ніж це зроблять конкуренти, іноді може бути вирішальною різницею, йдеться в дослідженні LinkedIn. Але для того, щоб дійсно встановити зв'язок з кандидатами, треба розуміти їхні головні пріоритети.

Що має найбільше значення для працівників малого та середнього бізнесу?

Три головні пріоритети як для працівників малого та середнього бізнесу (МСБ), так і для корпоративних співробітників однакові: на першому місці - відмінна компенсація та пільги, на другому - баланс між роботою та особистим життям, і, нарешті, гнучкий графік роботи. Ці три фактори все ще мають велику вагу для кандидатів в усьому світі.

Що найчастіше ставлять у пріоритет працівники малого та середнього бізнесу

Працівники малого та середнього бізнесу більше цінують культуру співпраці. Хоча погана співпраця зашкодить будь-якій організації, вона може бути особливо руйнівною для невеликої компанії. Якщо ви обмежені партнерством з невеликою групою людей, дуже важливо, щоб усі могли добре працювати разом.

Порівняно зі своїми колегами з великих компаній, працівники малого та середнього бізнесу більше зацікавлені в тому, щоб працювати в компанії, яка має цінності, що збігаються з їхніми власними, тому про них треба розповідати кандидатам. У той час як від великих компаній часто працівники мають багато очікувань, а менші компанії мають більше можливостей для того, щоб зайняти свою позицію і виділитися тим, що має для компанії велике знначення.

І останнє, але не менш важливе: люди, які обирають малий та середній бізнес, як правило, надають перевагу робочому місцю, де працюють щасливі та натхненні співробітники. Тому слід зосередитися на тому, щоб підкреслити теплоту і людський фактор в компанії.

Дозвольте потенційним працівникам побачити людей та особистості, які стоять за бізнесом, від керівників до колег, з якими вони працюватимуть разом. Підкресліть, як ваша компанія підтримує гарний настрій і створює надихаюче робоче середовище.

Що працівники МСБ ставлять у пріоритет рідше, ніж їхні колеги на великих підприємствах

Що найменше хвилює працівників малого та середнього бізнесу? Так, оплата праці завжди буде важливою, але люди, які приєднуються до малого бізнесу, менш схильні робити її одним з вирішальних факторів, ніж їхні колеги з великих компаній. Якщо ви не можете перемогти конкурентів за рівнем компенсації, то це не є великою проблемою.

Працівники малих підприємств також менш схильні надавати пріоритет можливостям кар'єрного росту в компанії. У порівнянні зі складною ієрархією та назвами посад у великих корпораціях, малий та середній бізнес, як правило, має простішу організаційну структуру з меншою кількістю посад і менш специфічних назв. Якщо кандидат дуже хоче "просунутися по кар'єрних сходах", він, швидше за все, рано чи піздно почне працювати на великому підприємстві.

Але менші компанії можуть і повинні наголошувати на тому, як кандидати можуть розвивати свою кар'єру і нові навички. Робота в невеликій компанії часто передбачає "носіння декількох капелюхів" - ролі, які у великій компанії, ймовірно, підпадали б під окремі назви посад. Наприклад, директор з маркетингу може одночасно виконувати обов'язки головного представника бренду та керівника відділу зв'язків з громадськістю.

Хоча це може означати меншу кількість підвищень і менше можливостей для кар'єрного росту, це також означає більше можливостей для розвитку нових цінних навичок. Якщо ви наймаєте працівників у невелику компанію, це чудовий спосіб переосмислити роль для кандидатів.

Люди хочуть виконувати значущу роботу

Малий бізнес, можливо, не може конкурувати з великими підприємствами на всіх фронтах, але у нього є свої переваги. Люди, які приєднуються до малого та середнього бізнесу, цінують те, що вони є частиною спільної, щасливої команди, де вони можуть виконувати значущу роботу. Коли компанія грає на цих перевагах, тоді бізнес не просто пропонує роль - ви запрошуєте кандидатів стати частиною невеликої спільноти, де вони зможуть процвітати і розвиватися.

Довідка:

У цьому аналізі малі та середні підприємства визначаються як такі, що мають від 1 до 1 000 співробітників, тоді як великі підприємства - це компанії з більш ніж 10 000 співробітників. В опитуванні LinkedIn Talent Drivers учасників просять вибрати до п'яти найбільш важливих для них факторів, коли вони розглядають нову роботу, зі списку з 15 різних факторів. Цей аналіз ґрунтується на понад 157 000 відповідей, отриманих в період з грудня 2022 року по листопад 2023 року.