Вдохновляющая рабочая среда и гибкость: что имеет наибольшее значение для работников МСБ

Ежемесячно LinkedIn опрашивает более 15 000 пользователей о факторах, имеющих наибольшее значение лично для них при рассмотрении новой работы. Сравнивая главные приоритеты пришедших людей в малый и средний бизнес людей с приоритетами тех, кто пришел в крупные компании, можно увидеть, в чем небольшие организации превосходят своих конкурентов. Что имеет наибольшее значение для работников МСБ и в чем небольшие компании превосходят крупный бизнес – рассказывает Delo.ua.

Малые компании, как правило, более гибкие, особенно когда речь идет о решении по найму, и просто сделать предложение кандидату раньше, чем это сделают конкуренты, иногда может быть решающей разницей, говорится в исследовании LinkedIn. Но для того чтобы действительно установить связь с кандидатами, вы должны понимать их главные приоритеты.

Что имеет наибольшее значение для работников малого и среднего бизнеса?

Три главных приоритета как для работников малого и среднего бизнеса (МСБ), так и для корпоративных сотрудников одинаковы: на первом месте – высокая компенсация труда и льготы, на втором – баланс между работой и личной жизнью, и, наконец, гибкий график работы. Эти три фактора все еще имеют большой вес для кандидатов по всему миру.

Чаще всего ставят в приоритет работники малого и среднего бизнеса

Сотрудники малого и среднего бизнеса больше ценят культуру сотрудничества. Хотя плохое сотрудничество повредит любой организации, оно может быть особенно разрушительным для небольшой компании. Если вы ограничены партнерством с небольшой группой людей, очень важно, чтобы все могли хорошо работать вместе.

По сравнению со своими коллегами из крупных компаний, работники малого и среднего бизнеса больше заинтересованы в том, чтобы работать в компании, имеющей ценности, совпадающие с их собственными, поэтому о таких ценностях лучше рассказывать кандидатам. В то время как от крупных компаний часто работники имеют много ожиданий, а у меньших компаний больше возможностей для того, чтобы занять свою позицию и выделиться тем, что имеет для компании большое значение.

И последнее, но не менее важное: люди, выбирающие малый и средний бизнес, как правило, предпочитают рабочее место, где работают счастливые и вдохновенные сотрудники. Поэтому следует сосредоточиться на том, чтобы подчеркнуть теплоту и человеческий фактор вашей компании.

Позвольте потенциальным работникам увидеть людей и стоящих за бизнесом личностей от руководителей до коллег, с которыми они будут работать вместе. Подчеркните, как ваша компания поддерживает хорошее настроение и создает вдохновляющую рабочую среду.

Что работники МСБ ставят в приоритет реже, чем их коллеги на крупных предприятиях

Что меньше волнует работников малого и среднего бизнеса? Так, оплата труда всегда будет важной, но люди, присоединяющиеся к малому бизнесу, менее склонны делать ее одним из решающих факторов, чем их коллеги из крупных компаний. Если вы не можете победить конкурентов по уровню компенсации, то это не большая проблема.

Работники малых предприятий также менее склонны отдавать приоритет возможностям карьерного роста в компании. По сравнению со сложной иерархией и названиями должностей в крупных корпорациях, малый и средний бизнес обычно имеет более простую организационную структуру с меньшим количеством должностей и менее специфических названий. Если кандидат очень хочет "продвинуться по карьерной лестнице", он, скорее всего, рано или поздно пойдет работать в крупную организацию.

Но меньшие компании могут и должны подчеркивать, как кандидаты могут развивать свою карьеру, развивая новые навыки. Работа в небольшой компании часто предполагает "ношение нескольких шляп" - роли, которые в крупной компании, вероятно, подпадали бы под отдельные названия должностей. К примеру, директор по маркетингу может одновременно исполнять обязанности главного представителя бренда и руководителя отдела по связям с общественностью.

Хотя это может означать меньшее количество повышений и меньше возможностей карьерного роста, это также означает больше возможностей для развития новых ценных навыков. Если вы нанимаете работников в небольшую компанию, это отличный способ переосмыслить роль кандидатов.

Люди хотят выполнять значительную работу

Малый бизнес, возможно, не может конкурировать с крупными предприятиями по всем фронтам, но у него есть свои преимущества. Люди, которые присоединяются к малому и среднему бизнесу, ценят, что они являются частью общей, счастливой команды, где они могут выполнять значительную работу. Когда вы играете на этих преимуществах, вы не просто предлагаете роль – вы приглашаете кандидатов стать частью небольшого сообщества, где они смогут преуспевать и развиваться.

Справка:

В этом анализе малые и средние предприятия определяются как имеющие от 1 до 1 000 сотрудников, тогда как крупные предприятия – это компании из более чем 10 000 сотрудников. В опросе LinkedIn Talent Drivers участников просят выбрать до пяти наиболее важных для них факторов, когда они рассматривают новую работу из списка из 15 различных факторов. Этот анализ основывается на более чем 157 000 ответах, полученных в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года.