Компания Google объявила об увольнении сотен сотрудников: что послужило причиной

Компания Google заявила в среду, 11 января, что увольняет сотни сотрудников в нескольких командах. Это происходит на фоне планового сокращения расходов и увеличения давления от компаний Microsoft и OpenAI, делающих ставку на внедрение технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что будут уволены сотни сотрудников из подразделения Voice Assistant, несколько сотен человек из команды аппаратного обеспечения, отвечающей за Pixel, Nest и Fitbit, а также большинство сотрудников из команды дополненной реальности (AR). Кроме того, сокращение штата коснется и сотни должностей в главной инженерной команде поискового гиганта.

Пока не сообщается количество сотрудников, которые будут уволены, поскольку неясно, сколько людей входит в состав всех этих команд.

Как пишет Bloomberg, в телефонных разговорах с инвесторами руководители Google пообещали тщательно проанализировать свою деятельность, чтобы определить места, где они могут сократить расходы, и высвободить ресурсы для инвестирования в свои самые большие приоритеты.

Работники поискового гиганта находятся в напряжении с января 2023 года, когда компания Alphabet, которой принадлежит Google, заявила о сокращении около 12 000 рабочих мест, что составляет более 6% от общего количества ее сотрудников. В течение 2023 года компания продолжала сокращать расходы, включая увольнения в командах, занимающихся подбором персонала, картографическим приложением Waze и т.д.

Google и искусственный интеллект

Напомним, в декабре 2023 года Google запустил новый генеративный искусственный интеллект Gemini, который впервые будет работать непосредственно на мобильных телефонах. Это стало прорывом в усилиях технологической компании противостоять конкурентам, таким как OpenAI.

Данная модель уже интегрирована в чат-боте Google Bard и доступна более чем в 170 странах, включая США, Азию и Африку. В начале 2024 года в компании планируют представить Bard Advanced, который предоставит пользователям первый доступ к наиболее совершенным моделям и возможностям, начиная с Gemini Ultra.

Кроме того, Google ведет переговоры об инвестировании сотен миллионов долларов в стартап по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом Character.AI, стремящимся привлечь средства для обучения своих моделей и удовлетворения спроса пользователей.

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