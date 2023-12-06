Превзошел GPT. Google выпустил новую модель ИИ "Gemini"

Google запустил новый генеративный искусственный интеллект Gemini, который впервые будет работать непосредственно на мобильных телефонах, что стало прорывом в усилиях технологической компании противостоять конкурентам, таким как OpenAI.

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Об этом сообщили в компании.

Компания описала "Gemini" как свою "самую большую, мощную и общую" систему искусственного интеллекта, которая может анализировать информацию по изображениям и аудио и имеет сложные возможности рассуждения и планирования.

Данная модель уже интегрирована в чат-боте Google Bard и доступна более чем в 170 странах, включая США, Азию и Африку. В начале следующего года в компании планируют представить Bard Advanced, который предоставит пользователям первый доступ к наиболее совершенным моделям и возможностям, начиная с Gemini Ultra.

Gemini оптимизирована для трех разных вариантов – Ultra, Pro и Nano. Версия nano была разработана специально для работы на мобильных устройствах и будет встроена в последние телефоны Google Pixel. Разработчики Android также могут легко создавать приложения и функции искусственного интеллекта, работающие в автономном режиме.

В компании подчеркнули, что этот прогресс может помочь решить экономическую проблему с технологией. Запуск генеративного ИИ с вычислительной мощностью, доступной на мобильных телефонах, а не из-за облаков на серверах, управляемых крупными технологическими группами, значительно снизил бы затраты на эксплуатацию таких систем. Это также обеспечивает уровень гарантии для тех, кто хочет сохранить личные данные только на устройстве.

Разработчики отмечают, что Gemini Pro прошел через ряд отраслевых стандартных тестов и превзошел GPT-3.5 и GPT-4. Также Gemini является первой моделью AI, превзошедшей экспертов-людей в определенных задачах.

"Кроме того, мы специально настроили Gemini Pro в Bard, чтобы эта модель была намного способнее в таких вещах, как понимание, обобщение, рассуждения, кодирование и планирование. И уже сейчас мы видим отличные результаты: в слепых оценках нашими посторонними оценщиками Bard теперь есть самым популярным бесплатным чат-ботом по сравнению с ведущими альтернативами", – рассказали в компании.

Согласно сообщению, Gemini Ultra — это самая большая и мощная модель, разработанная для выполнения сверхсложных задач и созданная для быстрого понимания и реагирования на различные типы информации, включая текст, изображение, аудио, видео и код.

Версии Gemini будут доступны для некоторых разработчиков и корпоративных клиентов в течение декабря, а в следующем году доступ станет более широким.

Однако он пока не будет доступен в Европе или Великобритании, поскольку Google предположил, что это связано с нормативными препятствиями.

"Мы работаем над этим с местными регуляторами", – сказала Сисси Сяо, вице-президент Google и генеральный менеджер Bard.

Добавим, что Google ведет переговоры об инвестировании сотен миллионов долларов в стартап по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом Character.AI, стремящимся привлечь средства для обучения своих моделей и удовлетворения спроса пользователей.