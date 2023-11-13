Google планирует инвестировать в стартап по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом

Американский техногигант Google ведет переговоры об инвестировании сотен миллионов долларов в стартап по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом Character.AI, стремящимся привлечь средства для обучения своих моделей и удовлетворения спроса пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали собеседники издания, инвестиции углубят существующее партнерство Character.AI из Google, в котором он использует облачные сервисы Google и модули обработки тензоров для обучения моделей.

Основанный бывшими сотрудниками Google Ноамом Шазиром и Даниэлем Де Фрейтасом, Character.AI позволяет людям общаться с виртуальными версиями знаменитостей, таких как Билли Айлиш, или персонажами аниме, одновременно создавая собственные чат-боты и помощников с искусственным интеллектом.

Он бесплатный в использовании, но предлагает модель подписки, которая стоит 9,99 долларов в месяц для пользователей, желающих пропустить виртуальную очередь, чтобы получить доступ к чат-боту.

Согласно данным Similarweb, чат-боты Character.AI ориентированы на пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, на которых приходится около 60% трафика веб-сайта.

Демографические показатели помогают компании позиционировать себя как поставщика более интересных персональных компаньонов ИИ по сравнению с другими чат-ботами ИИ от ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.

Ранее компания заявляла, что ее сайт привлек 100 миллионов посещений в месяц за первые шесть месяцев после запуска.

По словам источников издания, Character.AI также ведет переговоры о привлечении акционерного капитала от инвесторов венчурного капитала, которые могут оценить компанию более чем в 5 миллиардов долларов.

В марте она привлекла 150 миллионов долларов во время раунда финансирования под руководством Андрисена Горовица по отметке в 1 миллиард долларов.

Переговоры с Google продолжаются, и условия сделки могут измениться, сообщили собеседники Reuters.

Google инвестирует в стартапы с искусственным интеллектом, включая 2 миллиарда долларов для производителя моделей Anthropic в форме конвертируемых банкнот. Anthropic использует облачные сервисы Google и свою последнюю версию TPU.

Тензорный блок обработки (TPU) – это интегральная схема специфического применения, предназначенная для ускорения расчетов искусственного интеллекта. Она была разработана Google специально для машинного обучения нейронных сетей.

Напомним, стартап искусственного интеллекта американского миллиардера Илона Маска xAI выпустит чат-бот Grok на основе ИИ для премиум подписчиков социальной сети X.

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