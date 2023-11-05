Маск запустить власний чат-бот зі штучним інтелектом

Стартап штучного інтелекту американського мільярдера Ілона Маска xAI випустить чат-бот Grok на основі ШІ для преміум підписників соціальної мережі X.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що майже через рік після того, як ChatGPT від OpenAI привернув увагу компаній і користувачів у всьому світі, сприяючи сплеску впровадження генеративної технології ШІ, Маск вирішив теж запустити власний чат зі штучним інтелектом.

Маск став співзасновником OpenAI, компанії, що стоїть за ChatGPT, у 2015 році, але пішов із ради директорів компанії у 2018 році.

«У деяких важливих аспектах модель xAI є найкращою з існуючих на даний момент», - зауважує Маск

Він додав, що як тільки система Grok від xAI вийде з ранньої бета-версії, вона стане доступною для всіх підписників X Premium.

Маск поінформував, що Grok має доступ до інформації в реальному часі через платформу Х, що Маск називає "величезною перевагою перед іншими моделями".

"Система Grok від xAI створена з додаванням гумору у своїх відповідях. Він також любить сарказм", - додав Маск.

У xAI зазначили, що Grok "відповість на гострі запитання, від яких ухиляються більшість інших систем ШІ".

"Grok розроблений, щоб відповідати на запитання з дотепністю та має бунтарську жилку, тому, будь ласка, не використовуйте його, якщо ви ненавидите гумор!" - зауважують розробники.

Маск, який раніше критикував зусилля Big Tech щодо штучного інтелекту, на початку цього року заявив, що запустить максимальний пошук правди ШІ, який намагатиметься зрозуміти природу Всесвіту, щоб конкурувати з такими програмами штучного інтелекту, як Bard і Bing.

Команда стартапу xAI почала працювати в липні і вже підписала контракт на навчання своєї моделі ШІ в хмарі Oracle.

Зауважимо, нещодавно соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, випустила два нових плани підписки: рівень Premium+ за 16 доларів на місяць, і базовий рівень за ціною 3 долари на місяць.