Маск запустит собственный чат-бот с искусственным интеллектом

Стартап искусственного интеллекта американского миллиардера Илона Маска xAI выпустит чат-бот Grok на основе ИИ для премиум подписчиков социальной сети X.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что спустя почти год после того, как ChatGPT от OpenAI привлек внимание компаний и пользователей во всем мире, способствуя всплеску внедрения генеративной технологии ИИ, Маск решил тоже запустить собственный чат с искусственным интеллектом.

Маск стал соучредителем OpenAI, компании, стоящей за ChatGPT, в 2015 году, но ушел из совета директоров компании в 2018 году.

"В некоторых важных аспектах модель xAI является лучшей из существующих на данный момент", – отмечает Маск.

Он добавил, что как только система Grok от xAI выйдет из ранней бета-версии, она станет доступна всем подписчикам X Premium.

Маск проинформировал, что Grok имеет доступ к информации в реальном времени через платформу Х, что Маск называет "огромным преимуществом перед другими моделями".

"Система Grok от xAI создана с добавлением юмора в своих ответах. Он тоже любит сарказм", - добавил Маск.

В xAI отметили, что Grok "ответит на острые вопросы, от которых уклоняется большинство других систем ИИ".

"Grok разработан, чтобы отвечать на вопросы с остроумием и имеет бунтарскую жилку, поэтому, пожалуйста, не используйте его, если вы ненавидите юмор!" - отмечают разработчики.

Маск, ранее критиковавший усилия Big Tech по искусственному интеллекту, в начале этого года заявил, что запустит максимальный поиск правды ИИ, который будет пытаться понять природу Вселенной, чтобы конкурировать с такими программами искусственного интеллекта, как Bard и Bing.

Команда стартапа xAI начала работать в июле и уже подписала контракт на обучение своей модели ИИ в облаке Oracle.

Отметим, недавно социальная сеть X, ранее известная как Twitter, выпустила два новых плана подписки : уровень Premium+ за 16 долларов в месяц и базовый уровень по цене 3 доллара в месяц.