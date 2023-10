X оголосила про запуск нових рівнів преміум-підписки

Соцмережа X (раніше – Twitter) запустила дві нові опції підписки на свій сервіс, зробивши уже доступний варіант Premium середнім із існуючих рівнів . Про це йдеться в офіційному акаунті платформи.

Згідно з даними в соцмережі, найдешевша підписка в X називається Basic і коштує 3 долари на місяць. Вона дає можливість, зокрема, редагувати й скасовувати дописи, створювати довші дописи і публікувати довші відео тощо.

Також надається шифрування приватних повідомлень, можливість двофакторної автентифікації й зміни значка додатку. При цьому підписка Basic не передбачає синю галочку верифікації для користувача.

Такі підписники бачать той самий обсяг реклами, як і звичайні користувачі, позбавлені просування постів та низки функцій для авторів контенту.

Варіант Premium, як і раніше, доступний за 8 доларів на місяць, і крім усього, що пропонує підписка Basic, забезпечує, зокрема, показ лише половини реклами в розділах For You та Following, галочку (і можливість приховати її за бажання) та доступ до Creator Hub, який дає змогу отримувати гроші за публікації.

Своєю чергою ще один новий рівень підписки – Premium Plus – коштує 16 доларів на місяць і має ті ж переваги, що і звичайний Premium, але повністю відключає рекламу у вкладках For You та Following, а також активніше просуває пости користувачів у рекомендаціях та відповідях до інших публікацій.

Купівля Twitter: що змінив прихід Ілона Маска?

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У листопаді було оголошено про перезапуск платної підписки в Twitter. Її користувачам надали синю галочку верифікації, можливість публікувати дописи обсягом до 10 тис. знаків, завантажувати кількагодинні відео тощо.

Навесні 2023-го виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp. Згодом було оголошено про ребрендинг Twitter, сайт X.com почав переспрямовувати на соціальну мережу, і на платформі зʼявився новий логотип.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023-го Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

