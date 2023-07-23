Пташки більше не буде? Ілон Маск анонсував зміну логотипу Twitter

Соціальна мережа Twitter незабаром має отримати новий бренд. Про це заявив власник платформи Ілон Маск.

"Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", – написав бізнесмен.

Крім того, о 00:06 23 липня за Північноамериканським східним часом (07:06 23 липня за Києвом) він повідомив:

"Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип X, ми зробимо так, щоб завтра він був опублікований у всьому світі".

Також Маск опублікував відео з мерехтливою літерою X. Як пише Reuters, пізніше в аудіочаті Twitter Spaces бізнесмен відповів "Так" на питання, про те чи зміниться логотип Twitter, додавши, що "це потрібно було зробити давно".

X від Ілона Маска: що планує власник Twitter

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У квітні поточного року стало відомо, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

Що стосується логотипу соцмережі, то він уже тимчасово змінювавася. Навесні Twitter замінила традиційну синю пташку на собаку, яка є символом криптовалюти Dogecoin. Однак через кілька днів пташку повернули.