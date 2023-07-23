Птички больше не будет? Илон Маск анонсировал смену логотипа Twitter

Социальная сеть Twitter в скором времени должна получить новый бренд. Об этом заявил владелец платформы Илон Маск.

"Вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами", – написал бизнесмен.

Кроме того, в 00:06 23 июля по Североамериканскому восточному времени (07:06 23 июля по Киеву) он сообщил:

"Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, мы сделаем так, чтобы завтра он был опубликован по всему миру".

Также Маск опубликовал видео с мерцающей буквой X. Как пишет Reuters, позже в аудиочате Twitter Spaces бизнесмен ответил "Да" на вопрос, о том изменится ли логотип Twitter, добавив, что "это нужно было сделать давно".

X от Илона Маска: что планирует владелец Twitter

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В апреле этого года стало известно, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с вновь созданной фирмой под названием X Corp.

Что касается логотипа соцсети, то он уже временно изменялся. Весной Twitter заменила традиционную синюю птичку на собаку, которая является символом криптовалюты Dogecoin. Однако через несколько дней птичку вернули.