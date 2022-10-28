Маск официально стал владельцем Twitter и уволил руководство компании

Миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Маск заявил, что приобрел соцсеть для того, чтобы в здоровой манере обсуждать разные мнения и отметил, что это важно для будущей цивилизации.

"Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости", – заявил Маск.

Он также сказал, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".

Кроме того, Маск заявил, что отныне в соцсети нельзя будет публиковать что-либо без дальнейших последствий.

Маск подчеркнул, что хочет "победить" спам-ботов в Twitter, сделать алгоритмы, определяющие, как контент представляется пользователям.

Однако Маск не сообщил подробностей о том, как он этого добьется и кто будет управлять компанией

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Он обвинил их в введении в заблуждение его и инвесторов Twitter по количеству фейковых аккаунтов на платформе.

Также один из источников отметил, что был уволен Шон Эджет, основной консультант компании.

Ранее Маск заявлял, что по завершению соглашения по покупке социальной сети Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании. Эксперты отмечают, что это откинет Twitter на годы назад.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск против Twitter. Он обвинил компанию в задержке предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.

Но уже в октябре миллиардер заявил, что снова готов завершить покупку Twitter.