Ілон Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter через угоду на $44 млрд

Мільярдер та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter, яка вимагає від бізнесмена купити її.

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Про це пише Reuters.

Позов був поданий за кілька годин після того, як суд призначив на 17 жовтня початок розгляду позову Twitter проти Маска, в якому компанія вимагає зобов'язати бізнесмена завершити її покупку.

Також 29 липня акціонер Twitter подав до суду на Маска та попросив суд зобов’язати мільярдера закрити угоду, визнати, що він порушив свої довірчі обов’язки перед акціонерами Twitter, і присудити компенсацію за завдані ним збитки.

Відповідно до позову Маск має довірчий борг перед акціонерами Twitter через свою частку в компанії в розмірі 9,6%, а також тому, що угода про поглинання дає йому право вето на багато рішень компанії. Позов подав Луїджі Кріспо, який володіє 5500 акціями в Twitter.

Адвокати Маска попросили не розголошувати подробиці позову. При цьому, за правилами суду цю інформацію можуть зробити публічною через деякий час.

Цього тижня Маск звинуватив Twitter у зволіканні з наданням йому даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії. Twitter у свою чергу звинуватив бізнесмена в пошуку величезних обсягів даних, які не мають відношення до головного питання у справі: чи порушив Маск договір угоди.

Зазначимо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

У Twitter визнали відмову надуманою і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі.