Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter из-за сделки на $44 млрд

Миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, которая требует от бизнесмена купить ее.

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Об этом пишет Reuters.

Иск был подан через несколько часов после того, как суд назначил на 17 октября начало рассмотрения иска Twitter против Маска, в котором компания требует обязать бизнесмена завершить ее покупку.

Также 29 июля акционер Twitter подал в суд на Маска, попросив суд обязать миллиардера закрыть сделку, признать, что он нарушил свои доверительные обязанности перед акционерами Twitter, и присудить компенсацию за нанесенный им ущерб.

Согласно иску, Маск имеет доверительный долг перед акционерами Twitter из-за своей доли в компании в размере 9,6%, а также потому, что соглашение о поглощении дает ему право вето на многие решения компании. Иск подал Луиджи Криспо, владеющий 5500 акциями в Twitter.

Адвокаты Маска попросили не разглашать подробности иска. При этом, по правилам суда, эту информацию могут сделать публичной через некоторое время.

На этой неделе Маск обвинил Twitter в промедлении с предоставлением ему данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории. Twitter в свою очередь обвинил бизнесмена в поиске огромных объемов данных, не имеющих отношения к главному вопросу по делу: нарушил ли Маск договор о покупке компании.

Отметим, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter признали отказ надуманным и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.