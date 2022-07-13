Компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска

Правління компанії Twitter подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера Ілона Маска, щоб змусити бізнесмена завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі. Про це повідомляє CNN.

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Юристи Twitter заявили, що вони прагнуть запобігти подальшим порушенням угоди і "примусити Маска до завершення злиття після виконання кількох умов".

"У квітні 2022 року Ілон Маск уклав зобов'язуючу угоду про злиття з Twitter, пообіцявши докласти всіх зусиль для укладання угоди. Тепер, менш ніж через три місяці, Маск відмовляється виконувати свої зобов'язання перед Twitter та його акціонерами, тому що підписана ним угода більше не служить його особистим інтересам", - сказано в позові.

Мільярдер прокоментував рішення компанії у своєму обліковому записі в соцмережі Twitter: "О, іронія долі, лол".

Зазначимо, для мільярдера Ілона Маска Twitter став дорогим придбанням. Тому він продавав частину своїх акцій обраній групі покупців заради фінансування угоди.

25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Це мільярдер пояснив тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".