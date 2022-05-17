Ілон Маск планує продати акції SpaceX, щоб купити Twitter, - NYP

Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск може продати свої акції SpaceX обраній групі покупців заради фінансування угоди з покупки Twitter. Про це повідомляє New York Post із посиланням на свої джерела.

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За інформацією видання, для мільярдера Twitter — дорога покупка. Тому Маск вирішив продати частину своїх акцій SpaceX. Згідно з федеральними документами, станом на серпень мільярдер володів 44% акцій SpaceX.

За інформацією NYP, Маск збирається запросити 70 доларів за акцію SpaceX — на 25 відсотків більше, ніж за попереднього продажу.

Нагадаємо, раніше мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Заключний раунд переговорів відбувся 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів. Проте невдовзі бізнесмен повідомив про призупинення купівлі Twitter до отримання від соцмережі реальної статистики з фейкових акаунтів.