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Ілон Маск за $44 млрд купив Twitter і обіцяє розкрити його потенціал
Мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Заключний раунд переговорів відбувся у понеділок, 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів. Про це повідомляє The Verge.
"Рада директорів провела вдумливий і всебічний процес оцінки пропозиції Ілона, приділяючи особливу увагу вартості, гарантіям та фінансуванню", - заявив Брет Тейлор, голова ради директорів Twitter.
Він назвав угоду "кращим кроком по дорозі вперед".
Маск заявляв, що його мета "розкрити потенціал Twitter" як "світового майданчика для вираження свободи слова".Підписуйтесь на наш Telegram канал
В останні роки цю соцмережу звинувачували в цензурі, особливо після того, як було заблоковано аккаунт Дональда Трампа з 88 мільйонами підписників за "прославлення насильства" та "ризик розпалювання чвар".
Маск планує змінити правила модерації та зняти низку обмежень на публікацію контенту, відкрити доступ до алгоритмів платформи.
За даними Forbes, Ілон Маск - найбагатша людина у світі, його статки - майже 280 мільярдів доларів.
Ранішеозвучувалася сума операції з купівлі Twitter у розмірі 44 мільярди доларів.