Twitter готов продать компанию Илону Маску за $43 млрд

Если сделка с Маском по каким-либо причинам не состоится, компания готова заплатить миллиардеру комиссию.

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Twitter приблизился к сделке по продаже компании Илону Маску по $54,20 за одну акцию наличными. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, Twitter может объявить о сделке на $43 млрд в понедельник, 25 апреля, после того как совет директоров соберется, чтобы рекомендовать сделку акционерам Twitter.

При этом есть вероятность, что сделка сорвется в последнюю минуту.

Тем не менее, Twitter будет разрешено принять предложение от другой стороны, заплатив Маску комиссию за несостоявшуюся сделку.

Напомним, что американский миллиардер, основатель и глава компаний SpaceX и Tesla Inc. Илон Маск в середине апреля заявил, что планирует приобрести компанию Twitter Inc., которая владеет одноименной социальной сетью.