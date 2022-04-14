Илон Маск замахнулся на покупку Twitter

Американский миллиардер, основатель и глава компаний SpaceX и Tesla Inc. Илон Маск планирует приобрести компанию Twitter Inc., которая владеет одноименной социальной сетью.

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Как сообщает Barron's, Маск предлагает $54,2 за акцию, что предусматривает 18% премии к цене закрытия торгов 13 апреля.

По данным издания, миллиардер оценивает стоимость компании в $43,39 млрд.

14 апреля на фоне этой информации акции Twitter подскочили в цене на 11% в ходе предварительных торгов.

Стоит отметить, что Илон Маск является активным пользователем Twitter и имеет более 80 млн подписчиков на этой платформе.

Ранее сообщалось, что Маск приобрел 9,2% акций социальной сети Twitter. В частности, 14 марта он купил 73 млн 486 тысяч 938 акций.

После появления новости акции Twitter выросли более чем на 26% на премаркете – до $49,4 за штуку.

По данным СМИ, компания тогда предлагала Маску занять место в совете директоров с условием, что он не может владеть более 14,9% акций, но он отказался занять кресло в совете.

Недавно Илон Маск заявлял о том, что задумывается о создании новой социальной сети, которая будет отличаться от всех существующих решений — у нее будет открытый исходный код и упор на свободу слова.

В конце прошлого месяца Маск поинтересовался у своих подписчиков их мнением касательно того, поддерживает ли Twitter принцип свободы слова.