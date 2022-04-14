Ілон Маск замахнувся на покупку Twitter

Американський мільярдер, засновник та голова компаній SpaceX та Tesla Inc. Ілон Маск планує придбати компанію Twitter Inc., яка має однойменну соціальну мережу.

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Як повідомляє Barron's, Маск пропонує $54,2 за акцію, що передбачає 18% премії до ціни закриття торгів 13 квітня.

За даними видання, мільярдер оцінює вартість компанії у $43,39 млрд.

14 квітня на тлі цієї інформації акції Twitter підскочили у ціні на 11% під час попередніх торгів.

Варто зазначити, що Ілон Маск є активним користувачем Twitter і має понад 80 млн підписників на цій платформі.

Раніше повідомлялося, що Маск придбав 9,2% акцій соціальної мережі Twitter. Зокрема, 14 березня він купив 73 млн 486 тисяч 938 акцій.

Після появи новини акції Twitter зросли на понад 26% на премаркеті – до $49,4 за штуку.

За даними ЗМІ, компанія тоді пропонувала Маску зайняти місце в раді директорів з умовою, що він не може володіти більше 14,9% акцій, але він відмовився зайняти крісло в раді.

Нещодавно Ілон Маск заявляв про те, що замислюється над створенням нової соціальної мережі, яка відрізнятиметься від усіх існуючих рішень — вона матиме відкритий вихідний код і наголос на свободі слова.

Наприкінці минулого місяця Маск поцікавився у своїх передплатників їхньою думкою щодо того, чи підтримує Twitter принцип свободи слова.