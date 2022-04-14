- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Ілон Маск замахнувся на покупку Twitter
Американський мільярдер, засновник та голова компаній SpaceX та Tesla Inc. Ілон Маск планує придбати компанію Twitter Inc., яка має однойменну соціальну мережу.
Як повідомляє Barron's, Маск пропонує $54,2 за акцію, що передбачає 18% премії до ціни закриття торгів 13 квітня.
За даними видання, мільярдер оцінює вартість компанії у $43,39 млрд.
14 квітня на тлі цієї інформації акції Twitter підскочили у ціні на 11% під час попередніх торгів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Варто зазначити, що Ілон Маск є активним користувачем Twitter і має понад 80 млн підписників на цій платформі.
Раніше повідомлялося, що Маск придбав 9,2% акцій соціальної мережі Twitter. Зокрема, 14 березня він купив 73 млн 486 тисяч 938 акцій.
Після появи новини акції Twitter зросли на понад 26% на премаркеті – до $49,4 за штуку.
За даними ЗМІ, компанія тоді пропонувала Маску зайняти місце в раді директорів з умовою, що він не може володіти більше 14,9% акцій, але він відмовився зайняти крісло в раді.
Нещодавно Ілон Маск заявляв про те, що замислюється над створенням нової соціальної мережі, яка відрізнятиметься від усіх існуючих рішень — вона матиме відкритий вихідний код і наголос на свободі слова.
Наприкінці минулого місяця Маск поцікавився у своїх передплатників їхньою думкою щодо того, чи підтримує Twitter принцип свободи слова.