Змова на тендері аграрного університету: АМКУ оштрафував дві компанії

Антимонопольний комітет України викрив змову двох компаній під час тендера Білоцерківського національного аграрного університету на послуги з вирощування та збирання насіння соняшнику. Очікувана вартість закупівлі становила 35 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету України.

Порушення встановили у діях ТОВ "Спецмонтажсервіс ЛТД" та ТОВ "Домінант Партнер Груп".

Під час розслідування АМКУ виявив обставини, які свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час участі у торгах.

Комітет дійшов висновку, що учасники вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на усунення конкуренції під час закупівлі.

За порушення законодавства про захист економічної конкуренції на дві компанії наклали штрафи на загальну суму 927 016 грн.

Крім фінансового покарання, рішення АМКУ може мати для компаній і додаткові наслідки.

Згідно із законом "Про публічні закупівлі", компанії, які протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за тендерні змови, можуть отримати відмову в участі у процедурах закупівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Ананта Медікеар Україна" на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки "Лів-Кер".