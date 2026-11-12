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Заговор на тендере аграрного университета: АМКУ оштрафовал две компании

молоток, суд, книги
АМКУ оштрафовал две компании / Freepik

Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор двух компаний во время тендера Белоцерковского национального аграрного университета на услуги по выращиванию и уборке семян подсолнечника. Ожидаемая стоимость закупки составила 35 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета Украины.

Нарушения установили в действиях ООО "Спецмонтажсервис ЛТД" и ООО "Доминант Партнер Групп".

В ходе расследования АМКУ обнаружил обстоятельства, свидетельствовавшие о совместном и скоординированном поведении компаний при участии в торгах.

Комитет пришел к выводу, что участники совершили антиконкурентные согласованные действия, направленные на устранение конкуренции при закупке.

За нарушение законодательства о защите экономической конкуренции на две компании наложили штрафы на общую сумму 927016 грн.

Помимо финансового наказания решение АМКУ может иметь для компаний и дополнительные последствия.

Согласно закону "О публичных закупках", компании, которые за последние три года привлекались к ответственности за тендерные сговоры, могут получить отказ в участии в процедурах закупок.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 1,6 млн грн за обманчивую рекламу. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Ананта Медикеар Украина" на 1660972 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки "Лив-Кер".

Автор:
Татьяна Гойденко

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