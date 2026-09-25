АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 1,6 млн грн за обманчивую рекламу

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО Ананта Медикеар Украина на 1 660 972 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки Лив-Кер.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

АМКУ оштрафовал производителя

Речь идет об информации, размещенной на упаковке и в инструкции-вкладыше к диетической добавке "Лив-Кер". В ней отмечалось, что продукт способен улучшать работу печени и желчного пузыря, обладает гепатопротекторными свойствами и может предотвращать негативное влияние токсичных веществ на организм.

В подтверждение заявленных характеристик компания предоставила Комитету иностранные научные публикации. Однако они касались лишь одного из компонентов добавки – корня каперсов колючих.

В АМКУ отметили, что эти материалы не подтверждали заявленные свойства Лив-Кер как готового продукта. Также в предоставленных исследованиях не было результатов, подтверждающих именно те характеристики добавки, о которых сообщали потребителям.

Как информацию о добавке оценивали в АМКУ

К рассмотрению дела приняли участие Министерство здравоохранения Украины. В Минздраве отметили, что формулировки по свойствам "Лив-Кер" по содержанию приближены к утверждениям о пользе для здоровья.

По оценке ведомства, такая информация могла создавать у потребителей представление о способности продукта предотвращать заболевания.

АМКУ также провел опрос потребителей. Его результаты показали, что информация о заявленных свойствах добавки могла влиять на решение о ее приобретении.

Кроме того, потребители могли воспринимать указанные характеристики как присущие лекарственным средствам.

В АМКУ пришли к выводу, что распространение такой информации могло обеспечить компании неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и продавцами лекарственных средств.

Компания прекратила продажу добавки

При рассмотрении дела ООО "Ананта Медикеар Украина" признало факт нарушения. Компания также сообщила Комитет о прекращении реализации "Лив-Кер" и мерах по отзыву добавки с украинского рынка.

Эти обстоятельства АМКУ учел при определении размера штрафа.

В результате на компанию наложили штраф в размере 1660972 грн.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал две компании на 17,2 млн грн за антиконкурентные согласованные действия при закупках работ по капитальному ремонту учебных заведений в Днепропетровской области.