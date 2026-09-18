120 тысяч гривен штрафа: за что АМКУ наказал импортера воды

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ЧП "СЕБ-Фармация" на 120 186 грн за распространение обманчивой информации о лечебных свойствах импортируемой из Венгрии минеральной воды "Хуняди Янош".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

АМКУ оштрафовал импортера

При рассмотрении дела АМКУ установил, что на этикетке и этикетке-книжке воды ее позиционировали как "лечебную". Кроме того, на упаковке был указан список заболеваний, при которых якобы можно применять эту продукцию.

В частности, речь шла о болезнях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, хронических гастритах, панкреатитах, ожирении и других патологиях.

Для подтверждения заявленных свойств предприятие ссылалось на соответствующее исследование. Однако после его анализа, Комитет пришел к выводу, что оно не может должным образом подтвердить лечебные свойства минеральной воды.

На недостатки исследования также указали ДНП "Украинский НИИ реабилитации и курортологии Минздрава Украины" и Харьковский национальный медицинский университет. По их оценке, исследование не отвечает современным требованиям доказательной медицины.

В Минздраве отметили, что законодательство в сфере безопасности пищевых продуктов не позволяет приписывать природным минеральным водам свойства по профилактике или лечению заболеваний.

Отдельно АМКУ исследовал, как потребители воспринимают информацию на упаковке. Опрос показал, что для большого числа респондентов обозначение воды как "лечебной" и информация о медицинских показаниях могут влиять на решение о ее приобретении.

В Комитете отметили, что распространение таких сведений могло создавать для "СЕБ-ФАРМАЦИЯ" неправомерные конкурентные преимущества по сравнению с другими производителями и импортерами минеральных вод.

За нарушение статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" АМКУ наложил на предприятие штраф в размере 120 186 грн .

Кроме того, Комитет обязал "СЕБ-Фармация" прекратить распространение ложной информации о лечебных свойствах воды "Хуняди Янош" на этикетках и буклетах.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал две компании на 17,2 млн грн за антиконкурентные согласованные действия при закупках работ по капитальному ремонту учебных заведений в Днепропетровской области.