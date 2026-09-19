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США одобрили продажу Украине ПВО на $2,68 млрд: что войдет в пакет
Государственный департамент США одобрил возможные продажи Украине вооружения, оборудования и услуг для усиления противовоздушной обороны общей стоимостью около $2,68 млрд. Финансировать закупку планируют за счет сочетания вкладов европейских партнеров и американского военного финансирования.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
В запрос Украины вошли ракеты для систем противовоздушной обороны, лазерно-управляемые системы ПВО увеличенной дальности, мобильные пусковые установки и комплекты их модернизации.
Также предусмотрена закупка радиолокационных станций для противодействия беспилотникам, оборудованием для пусковых систем, запасных частей, программного обеспечения и сопутствующих услуг.
Пакет включает в себя техническую, инженерную и логистическую поддержку, а также ремонт и обслуживание оборудования.
Если соглашение будет завершено, Украина планирует профинансировать его за счет европейских взносов и средств американского иностранного военного финансирования, выделенных предыдущей администрацией США.
Напомним, накануне Госдеп США разрешил Германии передать Украине ракеты Patriot на $29,6 млн. Речь идет о десяти перехватчиках MIM-104E GEM-T, ранее получивших Берлин.