США одобрили продажу Украине ПВО на $2,68 млрд: что войдет в пакет

Государственный департамент США одобрил возможные продажи Украине вооружения, оборудования и услуг для усиления противовоздушной обороны общей стоимостью около $2,68 млрд. Финансировать закупку планируют за счет сочетания вкладов европейских партнеров и американского военного финансирования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.

В запрос Украины вошли ракеты для систем противовоздушной обороны, лазерно-управляемые системы ПВО увеличенной дальности, мобильные пусковые установки и комплекты их модернизации.

Также предусмотрена закупка радиолокационных станций для противодействия беспилотникам, оборудованием для пусковых систем, запасных частей, программного обеспечения и сопутствующих услуг.

Пакет включает в себя техническую, инженерную и логистическую поддержку, а также ремонт и обслуживание оборудования.

Если соглашение будет завершено, Украина планирует профинансировать его за счет европейских взносов и средств американского иностранного военного финансирования, выделенных предыдущей администрацией США.

Напомним, накануне Госдеп США разрешил Германии передать Украине ракеты Patriot на $29,6 млн. Речь идет о десяти перехватчиках MIM-104E GEM-T, ранее получивших Берлин.