Госдеп США разрешил Германии передать Украине ракеты для систем Patriot на $29,6 млн

США готовы одобрить продажу Украине десяти ракет для систем ПВО Patriot, ранее полученных Германией.

Как пишет Dilo, такое решение принял Государственный департамент США.

Соглашение предусматривает передачу Киеву 10 перехватчиков MIM-104E GEM-T Patriot стоимостью $29,6 млн, ранее получивших Берлин.

По условиям таких соглашений страна-покупатель не может передавать американское вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона.

«Правительство США готово предоставить разрешение на эту передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружением. Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала ПВО и уже имеет боеприпасы того же типа», — отметили в Госдепе.

Теперь передачу ракет еще предстоит одобрить Конгрессу.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может получить от США лицензию на производство "менее продвинутой" модификации ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

В начале августа Трамп, комментируя запрос украинских властей о поставках ракет для Patriot, заявлял, что американским военным нужны боеприпасы и возложил ответственность за истощение арсеналов на бывшего президента Джо Байдена.

Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. Производитель комплекса – компания RTX (ранее Raytheon) – выпускает около 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE в год. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о дефиците боеприпасов и предлагал США продать часть своего запаса для защиты украинских городов от российских атак зимой.

Заметим, обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить ракеты Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.