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Акционеры Банка "Сич" проиграли апелляцию: суд подтвердил решение НБУ о неплатежеспособности

Суд
Апелляционный суд подтвердил решение НБУ по Банку Січ

Шестой апелляционный административный суд 16 сентября 2026 оставил без удовлетворения апелляционную жалобу акционеров АО "Банк Сич", подтвердив законность решения Национального банка об отнесении финучреждения к категории неплатежеспособных.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Суд подтвердил решение НБУ

Суд не нашел оснований для удовлетворения требований акционеров финансового учреждения по отмене этого решения.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу акционеров банка Валерия Раздорожного и Олега Баланды на решение Киевского окружного административного суда от 23 февраля 2026 года.

Этим решением суд первой инстанции отказал акционерам в удовлетворении иска, в котором они требовали признать противоправным и отменить решение НБУ об отнесении Банка Сечь к категории неплатежеспособных.

Таким образом, решение суда первой инстанции остается в силе, а решение Национального банка по статусу Банка Сечь не отменено.

По данным, приведенным по делу, на 1 января 2022 года Олег Баланда владел 55,615% акций банка, а Валерий Раздорожный — 31,016%.

Напомним, банк "Січ" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал сроки.

В октябре 2022 г. акционеры банка обратились в суд с иском, чтобы признать противоправным и отменить такое решение.

Автор:
Ольга Опенько

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