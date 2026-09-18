Акционеры Банка "Сич" проиграли апелляцию: суд подтвердил решение НБУ о неплатежеспособности

Шестой апелляционный административный суд 16 сентября 2026 оставил без удовлетворения апелляционную жалобу акционеров АО "Банк Сич", подтвердив законность решения Национального банка об отнесении финучреждения к категории неплатежеспособных.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Суд подтвердил решение НБУ

Суд не нашел оснований для удовлетворения требований акционеров финансового учреждения по отмене этого решения.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу акционеров банка Валерия Раздорожного и Олега Баланды на решение Киевского окружного административного суда от 23 февраля 2026 года.

Этим решением суд первой инстанции отказал акционерам в удовлетворении иска, в котором они требовали признать противоправным и отменить решение НБУ об отнесении Банка Сечь к категории неплатежеспособных.

Таким образом, решение суда первой инстанции остается в силе, а решение Национального банка по статусу Банка Сечь не отменено.

По данным, приведенным по делу, на 1 января 2022 года Олег Баланда владел 55,615% акций банка, а Валерий Раздорожный — 31,016%.

Напомним, банк "Січ" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал сроки.

В октябре 2022 г. акционеры банка обратились в суд с иском, чтобы признать противоправным и отменить такое решение.