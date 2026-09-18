Цена нефти на 18 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу, 18 сентября, упали на 2%, продлив потери третий день подряд, поскольку уменьшение опасений по поводу перебоев в поставках в Саудовскую Аравию перевесило беспокойство по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 18 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $102.53 – 2,2% WTI $100.04 – 1,8% Urals $121,61 + 8.80%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,3 доллара, или 2,2%, до 102,53 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,85 доллара, или 1,8%, до 100,4.

В четверг оба эталонных сорта нефти завершили торги снижением стоимости примерно на 1%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рынки в большинстве своем проигнорировали опасения относительно новых угроз для поставок, даже несмотря на то, что в четверг Саудовская Аравия и поддерживаемые Ираном йеменские хуситы обменялись новыми ударами через границу, расширив фронт войны на Ближнем Востоке.

Цены снизились после сообщений, что Саудовская Аравия планирует возобновить работу нефтепровода Восток-Запад на уровне около половины его мощности в течение нескольких дней, а также предлагает дополнительные объемы нефти азиатским нефтеперерабатывающим предприятиям путем перевалки грузов из танкера на танкер вблизи оманского порта Сохар.

Источники, общавшиеся с агентством, приводят разные оценки относительно того, сколько времени понадобится для возобновления работы трубопровода и нормализации потоков нефти.

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.