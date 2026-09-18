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Цена нефти на 18 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в пятницу, 18 сентября, упали на 2%, продлив потери третий день подряд, поскольку уменьшение опасений по поводу перебоев в поставках в Саудовскую Аравию перевесило беспокойство по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 18 сентября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$102.53
|– 2,2%
|WTI
|$100.04
|– 1,8%
|Urals
|$121,61
|+ 8.80%
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,3 доллара, или 2,2%, до 102,53 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,85 доллара, или 1,8%, до 100,4.
В четверг оба эталонных сорта нефти завершили торги снижением стоимости примерно на 1%.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, рынки в большинстве своем проигнорировали опасения относительно новых угроз для поставок, даже несмотря на то, что в четверг Саудовская Аравия и поддерживаемые Ираном йеменские хуситы обменялись новыми ударами через границу, расширив фронт войны на Ближнем Востоке.
Цены снизились после сообщений, что Саудовская Аравия планирует возобновить работу нефтепровода Восток-Запад на уровне около половины его мощности в течение нескольких дней, а также предлагает дополнительные объемы нефти азиатским нефтеперерабатывающим предприятиям путем перевалки грузов из танкера на танкер вблизи оманского порта Сохар.
Источники, общавшиеся с агентством, приводят разные оценки относительно того, сколько времени понадобится для возобновления работы трубопровода и нормализации потоков нефти.
Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.