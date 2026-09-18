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Дата публикации

Проблемные банки возвращают деньги: более 20 млн грн выплачено вкладчикам с начала года

гривны
Фонд гарантирования вкладов выплатил почти 21 млн грн возмещения / Depositphotos

В течение января – августа 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации банков 20,9 млн грн гарантированного возмещения. В августе сумма выплат составила более 502 тыс. грн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ФГВФЛ .

Всего за время полномасштабной войны ФГВФЛ направил на выплаты вкладчикам ликвидированных банков 9,4 млрд. грн.

А за всю историю существования института общая сумма гарантированных выплат составила 105,1 млрд. грн. Этими средствами воспользовались более 2 млн человек – это 96,1% от общего количества вкладчиков таких банков.

В Фонде отмечают, что все выплаты производятся исключительно за счет собственных ресурсов организации.

По состоянию на 31 августа 2026 г. объем накопленных средств ФГВФЛ составляет 58,5 млрд грн, что гарантирует финансовую стабильность системы и защиту прав вкладчиков.

Напомним, за первое полугодие 2026 года банки в ликвидации вернули кредиторам почти 3 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма удовлетворенных требований кредиторов за все время работы Фонда составила 77,7 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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