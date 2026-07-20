Кредиторы обанкротившихся банков получили почти 3 млрд грн в первом полугодии

В январе-июне 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 2 964,8 млн. грн. Возврат средств производится за счет продажи активов, погашения кредитов, доходов от ценных бумаг и аренды имущества банковских учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу. Фонд гарантирования вкладов.

Наибольшую сумму средств среди ликвидированных финучреждений перечислило АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк"). Банк направил государству в лице ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" более 1 048,1 млн. грн. в качестве кредитора девятой очереди. Всего с начала полномасштабного вторжения это финансовое учреждение направило в государственный бюджет более 3 293,7 млн. грн.

Распределение выплат по очереди кредиторов

Значительную часть средств получили представители седьмой очереди, в которые входят юридические лица-клиенты банков, не связанные с ними лицами. Им было выплачено 973,4 млн. грн.

Еще 148,9 млн грн в течение полугода было направлено на удовлетворение требований третьей очереди. Эти средства частично покрывают расходы Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в соответствии с профильным законодательством. Остальные финансовые ресурсы были распределены между кредиторами других очередей.

В руководстве ФГВФЛ подчеркнули, что среди кредиторов ликвидированных банков присутствуют как государственные структуры, так и частные предприятия. Каждое успешное взыскание задолженности или реализация активов позволяет вернуть ресурсы в реальный сектор экономики для поддержки бизнеса и выполнения государственных функций.

Общие итоги работы Фонда и замена российских акционеров

За все время деятельности ФГВФЛ по состоянию на 1 июля 2026 года банки в управлении Фонда удовлетворили требования кредиторов на общую сумму 77,7 млрд грн. Из этой суммы около 18 млрд грн направили обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн получил Национальный банк Украины, в том числе из-за взыскания на предмет залога и имущество поручителей.

Напомним, что в мае 2022 года по решению СНБО Фонд заменил российские "материнские" структуры "Проминвестбанка" и "МР Банка" в реестре кредиторов на государство Украины. Государство одновременно является акционером и кредитором девятой очереди этих учреждений. С начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ передал государству акции дочерних структур российских госбанков на сумму более 27 млрд. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что вкладчикам обанкротившихся банков выплатили 18 млн грн гарантированного возмещения в январе-июне 2026 года, при этом в июне сумма выплат превысила 1,3 млн грн.