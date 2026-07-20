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Фонд гарантирования продает землю РВС Банка под Киевом: на аукционы выставят 35 участков

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Фонд гарантирования продает землю РВС Банка под Киевом / Depositphotos

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в рамках ликвидационных процедур продолжает продажу активов АО "РВС Банк". На продажу уже выставлены комплекс нефтебазы, автомобили и основные средства, а в начале августа начнется реализация "качественных" активов финучреждения — 35 земельных участков в Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов.

Информация о первом земельном лоте "РВС Банка" уже заведена в систему Прозорро.Продажи. Аукцион пройдет 3 августа по английской модели. На торги выставлен приусадебный участок площадью 0,25 га в селе Макеевка Белоцерковского района Киевской области, предназначенный для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Стартовая цена лота составляет 291 тыс. грн.

В общей сложности к продаже готовятся 35 участков сельскохозяйственного назначения и для строительства общей площадью почти 35 гектаров. Большинство аукционов планируется провести уже осенью.

Среди будущих лотов:

  • 20 земельных участков в Броварском районе общей площадью 4,3 га;
  • 9 участков в Макаровском районе площадью 15,7 га;
  • 4 участка в Вышгородском районе площадью 13,6 га;
  • 2 участка в Белоцерковском районе общей площадью 1,1 га.

Стратегия торгов и расчеты с кредиторами

Директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования вкладов Александр Кульчицкий отметил, что для максимизации поступлений участки будут выставлять отдельными лотами. В отличие от продажи единого большого пула, индивидуальный подход позволит существенно расширить круг потенциальных покупателей, привлекая как девелоперские компании, так и частных инвесторов.

Торги будут проходить через электронную систему Прозорро.Продажи, обеспечивающие прозрачную конкуренцию и формирование рыночной цены. Все средства, вырученные от реализации этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами "РВС Банка".

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-июне 2026 года выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 18 млн грн гарантированного возмещения, при этом в июне сумма выплат превысила 1,3 млн грн.

Автор:
Максим Кольц