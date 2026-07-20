Фонд гарантування продає землю РВС Банку під Києвом: на аукціони виставлять 35 ділянок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у рамках ліквідаційних процедур продовжує продаж активів АТ "РВС Банк". На продаж уже виставлено комплекс нафтобази, автомобілі та основні засоби, а на початку серпня розпочнеться реалізація “якірних” активів фінустанови – 35 земельних ділянок у Київській області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

Інформація про перший земельний лот "РВС Банку" уже заведена у систему Прозорро.Продажі. Аукціон відбудеться 3 серпня за англійською моделлю. На торги виставлено присадибну ділянку площею 0,25 га у селі Макіївка Білоцерківського району Київської області, призначену для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Стартова ціна лоту становить 291 тис. грн.

Загалом до продажу готуються 35 ділянок сільськогосподарського призначення та для будівництва загальною площею майже 35 гектарів. Більшість аукціонів планується провести вже восени.

Серед майбутніх лотів:

20 земельних ділянок у Броварському районі загальною площею 4,3 га;

9 ділянок у Макарівському районі площею 15,7 га;

4 ділянки у Вишгородському районі площею 13,6 га;

2 ділянки у Білоцерківському районі загальною площею 1,1 га.

Стратегія торгів та розрахунки з кредиторами

Директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів Олександр Кульчицький зазначив, що для максимізації надходжень ділянки виставлятимуть окремими лотами. На відміну від продажу єдиного великого пулу, індивідуальний підхід дозволить суттєво розширити коло потенційних покупців, залучивши як девелоперські компанії, так і приватних інвесторів.

Торги відбуватимуться через електронну систему Прозорро.Продажі, що забезпечує прозору конкуренцію та формування ринкової ціни. Усі кошти, отримані від реалізації цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами "РВС Банку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-червні 2026 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 18 млн грн гарантованого відшкодування, при цьому у червні сума виплат перевищила 1,3 млн грн.