Вкладникам збанкрутілих банків виплатили 18 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-червні 2026 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 18 млн грн гарантованого відшкодування. У червні сума виплат перевищила 1,3 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Загалом від початку роботи фонду сума гарантованих виплат вкладникам сягнула 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали понад 2 млн людей, або 96,1% вкладників банків, які звернулися по виплати.

За час повномасштабної війни фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

У фонді зазначають, що виплати здійснюються виключно з його власних ресурсів. Станом на 30 червня 2026 року кошти Фонду становили 54,4 млрд грн.

Під час воєнного стану в Україні діє повна гарантія за банківськими вкладами. Вона поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Такий режим гарантування діє з 13 квітня 2022 року і триватиме протягом воєнного стану та ще три місяці після його скасування.

У Фонді також нагадують, що гарантоване відшкодування можна отримати через застосунок "Дія".

Додамо, ФГВФО погодив збільшення розміру задоволення вимог кредиторів сьомої черги АТ "МР Банк" на 73,3 тис. грн. Після цього вимоги цієї черги будуть задоволені повністю — на понад 3 млрд грн.