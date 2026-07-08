З кредиторами сьомої черги МР Банку повністю розрахуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб погодив збільшення розміру задоволення вимог кредиторів сьомої черги АТ "МР Банк" на 73,3 тис. грн. Після цього вимоги цієї черги будуть задоволені повністю — на понад 3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідне рішення виконавча дирекція фонду ухвалила 6 липня 2026 року. Його прийняли у зв'язку зі змінами до реєстру акцептованих вимог кредиторів МР Банк.

Розмір задоволення вимог кредиторів сьомої черги збільшено на 73 320 грн. Після цього загальна сума задоволених вимог цієї черги становитиме понад 3 млрд грн.

У фонді зазначили, що це дорівнює 100% загальної суми сьомої черги реєстру кредиторів МР Банк.

Виплати кредиторам проводять у безготівковій формі шляхом переказу коштів на їхні рахунки. Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного погашення вимог попередньої черги та в міру надходження коштів від продажу майна й активів банку.

Зауважимо, у січні-березні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становила 1,748 млрд грн.