Фонд гарантування виплатив 1,75 млрд грн кредиторам банків у ліквідації за квартал

У січні-березні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становила 1,748 млрд грн.

Найбільшу частину коштів — 748,5 млн грн — перерахував АТ "МР Банк" (колишній Сбєрбанк). Гроші отримала держава в особі ДП "Національний фонд інвестицій України" як кредитор дев’ятої черги.

Ще 865,6 млн грн спрямували кредиторам сьомої черги. Йдеться, зокрема, про юридичних осіб-клієнтів банків, які не пов’язані з установами. До переліку отримувачів також увійшли юрособи АТ «РВС Банк».

У Фонді зазначили, що виплати кредиторам "РВС Банку" розпочалися трохи більш ніж через два місяці після старту ліквідаційної процедури. Це один із найшвидших результатів за час роботи установи.

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявила, що рівень задоволення вимог кредиторів є одним із ключових показників ефективності роботи Фонду. За її словами, кожна виплачена гривня є результатом роботи з активами неплатоспроможних банків, зокрема реструктуризації боргів, управління майном та продажу активів.

Загалом станом на 1 квітня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 76,4 млрд грн.

Із цієї суми близько 18 млрд грн отримали забезпечені кредитори, зокрема 16,7 млрд грн — Національний банк України.

У Фонді наголосили, що джерелом виплат є продаж активів ліквідованих банків, погашення кредитів, доходи від цінних паперів, оренда майна та інші надходження.

Зауважимо, на початку квітня суди України почали розглядати низку позовів Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та колишніх власників 13 банків, які перебувають у процесі ліквідації. Йдеться про справи в межах кримінальних проваджень у судах першої інстанції.