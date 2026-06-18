Нідерланди профінансують дрони для України та ракети проти балістики

Нідерланди виділять Україні 500 млн євро оборонної підтримки. Половину суми спрямують на розвиток дронових спроможностей, ще 250 млн євро — на механізм Prioritized Ukraine Requirements List, зокрема для передачі ракет проти російської балістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Під час зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус міністра оборони України Михайла Федорова, сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю. Також вони підписали угоду щодо оборонних інновацій та співпраці оборонних підприємств.

Окремий фокус перемовин — підтримка "Лінії дронів", зокрема розширення middle strike-спроможностей українських підрозділів.

Також сторони обговорили співпрацю в межах Drone Deal. Нідерланди можуть отримувати українські оборонні технології та доступ до досвіду їхнього бойового застосування.

Під час зустрічі Федорова з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном йшлося про запуск спільного виробництва дронів. Україна надала експортну ліцензію для виробництва безпілотних систем разом із нідерландською компанією VDL.

Також сторони обговорили подальше фінансування "Лінії дронів", яку Нідерланди у 2025 році профінансували на 700 млн євро, та розвиток програми "Логістичний локдаун" через масштабування middle strike-ударів.

Під час зустрічі з представниками парламенту Нідерландів Федоров представив прогрес реалізації стратегії Air-Land-Economy. Серед ключових пріоритетів України він назвав продовження підтримки PURL, зокрема для отримання ракет PAC-3 та інших засобів протиповітряної оборони.

Міністр також запропонував партнерам активніше фінансувати українське оборонне виробництво.

У межах візиту Федоров відвідав нідерландську науково-дослідну організацію TNO, яка співпрацює зі Збройними силами Нідерландів і вже розвиває контакти з українським кластером оборонних інновацій Brave1.

Українська сторона ознайомилася з нідерландськими рішеннями у сфері безпілотних технологій, перехоплення дронів, сенсорів та інших оборонних систем. Федоров запропонував тестувати озброєння та інновації в Україні в межах ініціативи Test in Ukraine.

Також міністр відвідав виробництво компанії Destinus, де виготовляють ракети Ruta.

Для України новий пакет підтримки важливий одразу за двома напрямами: він посилює дронові спроможності на фронті та допомагає отримувати критичні ракети для ППО через механізм PURL. Для Нідерландів співпраця відкриває доступ до українського досвіду застосування оборонних технологій у сучасній війні.

Також Нідерланди спрямують додаткові 2 млн євро на підтримку процесу ідентифікації та повернення українських дітей, депортованих Росією. Ці кошти, зокрема, підуть на закупівлю наборів для ДНК-аналізу.