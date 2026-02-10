Запланована подія 2

100 млн євро для енергетики України: Нідерланди оголосили про новий внесок

енергетика
Нідерланди інвестують 100 млн євро в енергетичну стійкість України / Shutterstock

Нідерланди оголосили про додатковий внесок у розмірі 35 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний обсяг фінансування через Фонд до 100 млн євро.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Внесок до Фонду підтримки енергетики

Нідерланди оголосили про додатковий внесок у розмірі 35 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином загальний обсяг фінансової допомоги, що надається через Фонд, зріс до 100 мільйонів євро.

Нові кошти спрямують на реалізацію ініціативи "Промінь надії", яка передбачає встановлення сонячних електростанцій на дахах будівель. Проєкт має на меті забезпечити автономне електроживлення об’єктів критичної інфраструктури, насамперед лікарень, у разі аварійних відключень централізованого електропостачання після російських атак.

Фінансування дозволить посилити енергетичну стійкість медичних закладів та інших критично важливих об’єктів в умовах триваючих загроз для енергосистеми України.

"Ми дякуємо Нідерландам за непохитну підтримку української енергетики", – зазначив перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль.

На сьогодні загальний обсяг підписаних внесків міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України складає понад 1,8 млрд євро. Водночас через прицільні атаки рф на об’єкти української енергетичної інфраструктури потреби енергосектору України продовжують зростати.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Автор:
Ольга Опенько