Зеленський: в Україні буде оголошено надзвичайний стан в енергетиці, у Києві – створено штаб координації

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури. Збереження стабільності в енергосистемі потребує термінового вирішення.

Як пише Delo.ua, про це заявив глава держави.

"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення", — наголосив президент.

Які кроки буде зроблено?

За словами Зеленського, в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, а у Києві — утворено штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж..

Також уряд має підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

"У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних", — наголосив Зеленський.

Він очікує від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади пропозицій щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

"Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", — наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що у Києві без опалення наразі залишаються близько 400 будинків. Основна частина об’єктів розташована у Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах.