USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

Новини
Опалення в Києві: близько 400 будинків ще - без тепла

батарея отопления, рука
Аварійні відключення тепла тривають у кількох районах / Freepik

У Києві без опалення наразі залишаються близько 400 будинків. Основна частина об’єктів розташована у Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Опалення в Києві

За його словами, у Києві ситуація з теплопостачанням залишається відносно контрольованою, по кожному будинку та мікрорайону, які наразі без опалення, сформовано окремі плани робіт. 

Зокрема, міська влада очікує поступового кількісного прогресу щодо підключення будинків до тепла. Водночас через ризики повторних обстрілів та нові пошкодження роботи ускладнюються.

Пантелеєв також повідомив, що через критичну ситуацію енергетики були змушені вдатися до безпрецедентних заходів — тимчасово зупинити систему централізованого теплопостачання у близько 6 тисячах будинків. За температури нижче мінус 10 градусів було проведено злив теплоносія, чого раніше в історії міських систем опалення не відбувалося.

За словами посадовця, до таких дій готувалися заздалегідь і проводили спеціальні навчання. Це дозволило оперативно зупинити систему та згодом відновити її роботу, хоча за низьких температур такі процеси є особливо складними.

Нагадаємо, у Києві та Київській області через мережеві обмеження тимчасово не діють оприлюднені графіки погодинних відключень електроенергії.

З 13 січня після чергового російського обстрілу в столиці були запроваджені екстрені відключення, внаслідок чого без теплопостачання залишалися близько 500 будинків.

Раніше Свириденко повідомляла, що найскладніша ситуація з енергетикою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. 

Автор:
Ольга Опенько