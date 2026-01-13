Відновлення та стабілізація систем триває: яка ситуація зі світлом і теплом у Києві

Ситуація з енергозабезпеченням Києва значно погіршилася. Після останніх атак правий берег столиці опинився у такому ж складному становищі, як і лівий — наразі усе місто перебуває в режимі екстрених відключень світла. Роботи з відновлення теплопостачання до будинків тривають цілодобово.

Як пише Delo.ua, про це повідомили гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко та пресслужба Мінрозвитку.

Що зі світлом у Києві?

Мешканці столиці подають велику кількість заявок про проблеми зі світлом.

"Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів - це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж ", — зазначив СЕО YASNO Коваленко.

За його словами, тільки 30% заявок про відсутність світла — це реальні проблеми, де необхідно втручання бригад мереж. Ресурс ремонтних бригад обмежений, тому пріоритет надається складним аварійним ділянкам.

Чи є тепло в домівках киян?

Атака 9 січня залишила без опалення близько 6 тисяч багатоповерхівок Києва. На сьогодні комунальникам вдалося повернути тепло до понад 5,5 тисячі будинків. Проте ситуація залишається критичною через сильні морози.

За словами заступника міністра розвитку громад Костянтина Ковальчука, без тепла досі залишаються менш ніж 500 будинків. Найскладніша ситуація у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці

Затримка пов’язана з необхідністю технічного зливу води з мереж, щоб труби не розірвало від холоду. Зараз відбувається поетапний перезапуск систем. На допомогу місцевим бригадам залучають аварійні команди з інших районів міста. Водночас водопостачання та водовідведення в Києві працюють стабільно.

На Київщині, зокрема в Бучанському районі, системи життєзабезпечення також працюють у складних умовах, використовуючи резервне живлення там, де це необхідно. Влада закликає мешканців зберігати спокій та економно споживати електроенергію після її включення.

Для підтримки містян у столиці розгорнуто понад 1300 пунктів незламності та обігріву. Для їхньої роботи ДСНС надає потужні генератори, які повністю забезпечені паливом.

Нагадаємо, 9 січня у Києві повністю відновлено водопостачання. Разом із міською владою та Міненерго продовжуються роботи з відновлення теплопостачання.